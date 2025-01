Lorenzo Santamaría revela a Carlos Moreno 'El Pulpo' lo que le pasó en Murcia al compartir concierto con Julio Iglesias: "En el R12"

Lorenzo Santamaría es uno de esos nombres que se grabaron en la memoria colectiva de varias generaciones de españoles. Con más de 50 años de carrera, el "rey de las baladas románticas", ofreció en una entrevista en Poniendo las Calles no solo un repaso de su exitosa carrera, sino también una reveladora anécdota sobre su época de juventud como músico, que ilustra perfectamente la esencia de los primeros años de su carrera y las tensiones propias del mundo de la música en los años 60 y 70.

Desde sus primeros pasos en la música con Los Z-66, hasta su consolidación como solista en los años 70, Lorenzo Santamaría ha sabido reinventarse sin perder la esencia de lo que le hizo famoso. "Para que no me olvides", su tema más emblemático, sigue siendo uno de los clásicos más queridos por su público, y su influencia en la música melódica española es incuestionable. Hoy, a sus 75 años, continúa emocionando en el escenario, llevando su música a todo el país y celebrando el 50 aniversario de esa icónica canción que lo catapultó a la fama.

Su gira de 50 aniversario no solo es un homenaje a su carrera, sino también a su fiel audiencia, que ha estado con él durante décadas. Con conciertos programados en ciudades como Madrid, Coruña, Valladolid y Barcelona, Santamaría sigue demostrando por qué es considerado uno de los grandes de la canción melódica en España.

Durante su charla con Carlos Moreno 'El Pulpo', Santamaría recordó sus primeros días con Los Z-66, pero fue una anécdota en particular la que captó nuestra atención. Mientras hablaban de los inicios del cantante y de los grandes artistas que competían en esos tiempos, Santamaría compartió una historia que demuestra las realidades de la época: su llegada a un concierto en Murcia.

"En el R12"

“Recuerdo que llegué con un R12 verde familiar, un coche que no era precisamente de lujo. Y cuando llegué al lugar del concierto, me encontré con tres Mercedes aparcados en la entrada”, relató Santamaría entre risas. En ese evento, que reunía a grandes figuras como Julio Iglesias, el cantante de "Para que no me olvides" no pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar al ver a sus competidores con coches de lujo, mientras él llegaba en un modesto R12.

Este tipo de anécdotas muestra el contraste entre los músicos de la época y cómo, a pesar de sus diferencias, la competencia artística y los celos "sanos" podían impulsar a los artistas a dar lo mejor de sí mismos. Santamaría recuerda que la rivalidad con otros artistas como Julio Iglesias o Raphael no era solo en el escenario, sino también en la presión por estar a la altura de las expectativas del público.

Lo interesante de esta anécdota es cómo Lorenzo la utiliza para reflejar una parte fundamental de su carrera: la importancia de la autenticidad y de cómo, a pesar de las tensiones y competiciones, lo que realmente importaba era la conexión con el público a través de su música. Aunque él y sus colegas competían por el favor del público, nunca dejó de ser consciente de que, al final, lo que perdura son las canciones. “Son las canciones las que la gente recuerda. El cantante puede ayudar, pero lo que importa son las canciones”, afirmó con humildad.

En este sentido, la anécdota del R12 refleja no solo una época dorada de la música en España, sino también la capacidad de Santamaría para reírse de sí mismo y reconocer las inseguridades que acompañaron su carrera en sus inicios. Hoy, con más de cinco décadas de carrera, el cantante sigue emocionando al público, y esa humildad, junto con su capacidad para conectar con la audiencia, le ha permitido mantenerse vigente durante tantos años.