Pastora Soler afirma a Carlos Moreno 'El Pulpo' lo que supone cumplir 30 años en la música: "El repaso de una vida"

La música, a pesar de lo que muchas personas puedan pensar, es una carrera muy dura y de gran desgaste. Sobre todo es una carrera de fondo. Por eso nos causa admiración cuando hay grupos y artistas que año tras año siguen demostrando tener nuevas metas. Y Pastora Soler, es un claro ejemplo de ilusión y fuerza. La sevillana cumple 3 décadas dentro de la industria musical y lo celebra con el lanzamiento de su nuevo disco denominado, '30'.

Este nuevo álbum es una recopilación que recorre los grandes momentos de su carrera con temas inéditos, versiones actuales de clásicos como “Corazón Congelado” junto a Camela y “Dámelo Ya 3.0”. Y se podría decir que la cantante está en un momento muy dulce ya que se encuentra recorriendo el país debido a su gira, Rosas y Espinas, repasando los éxitos de su trayectoria profesional.

Para empezar esta charla tan amena Carlos Moreno 'El Pulpo' le preguntó que hiciera un breve resumen desde sus inicios en la música hasta ahora. Pastora ha afirmado que es una "privilegiada de llevar 30 años haciendo lo primero que tenía claro en mi vida. Para mí es una suerte el poder seguir aquí".

No hay que olvidar que este disco recoge muchos de sus éxitos, pero también incluye canciones inéditas. Por ello, la sevillana comentó que no sabían "si hacer un nuevo disco, revisar temas antiguos, o hacer colaboraciones", y de esta manera, Pastora ha hecho un poquito de todo porque no quería perder la oportunidad de celebrar este hito dentro de su carrera.

"El tema abanderado"

Incluso durante la madrugada, la artista desveló en Poniendo las Calles que uno de los temas inéditos es '30 veces' que está compuesta junto a Diego Cantero, Funambulista, y se podría afirmar que es "el tema abanderado" de todo este resumen. Pastora lo describe como una canción hecha por y para los fans. "No nos podemos olvidar que seguimos aquí por ellos. Ellos son los que te sustentan y te dan las alas para que sigas trabajando y superándote", afirma la artista y continúa exclamando que "ha sido ahí cuando más me han dado el cariño, me han impulsado y me han empujado".

'El Pulpo' le confesó a Pastora Soler lo importante que es en nuestro país, sobre todo en ese momento de su caída y vuelta a resurgir. Hubo mucha gente que se preocupo por la artista, y por ello, afirmó que es todo un símbolo en nuestro país. "Cuando pasan problemas que la gente te humaniza, pues te agarran y te quieren un poquito más. Hay que sacar lo bueno de los momentos malos y eso me ha pasado, lo he podido comprobar", asiente la artista.