José María Guzmán confiesa a Carlos Moreno 'El Pulpo' el secreto detrás de su voz única: "Con Paul McCartney"

En Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' tuvo el honor de entrevistar a uno de los artistas más emblemáticos de la música española, José María Guzmán, quien no solo es conocido por su carrera en solitario, sino también como uno de los fundadores del legendario grupo Solera. A lo largo de una conversación llena de historias, música y nostalgia, Guzmán compartió su experiencia y la vigencia de sus canciones, además de una conmovedora anécdota sobre su carrera.

En un momento de la entrevista, José María Guzmán recordó cómo una de sus canciones más icónicas, Perdí mi oportunidad, sigue siendo una de las más queridas por sus seguidores, especialmente en América Latina. A través de su emotiva interpretación y las palabras del propio Guzmán, la canción se convierte en un vehículo de recuerdos y sentimientos que no dejan indiferente a nadie.

"El amor nunca podrá cambiar, solo yo perdí mi oportunidad", canta José María en el estribillo de su famosa canción. Y es que esta letra no solo es un reflejo de sus vivencias, sino también un testimonio de lo que muchos de sus seguidores sienten al escucharla. Durante la entrevista, El Pulpo compartió con el público un momento especial: "Hace 5 años, aquí en Poniendo las Calles, puse esta canción sin tenerla a mano. Tuve que capturarla de una actuación en televisión, y en cuanto la lancé, los teléfonos no dejaron de sonar. Cada oyente tenía una historia que contar, todas relacionadas con Perdí mi oportunidad".

José María Guzmán con Carlos Moreno 'El Pulpo'

José María, al escuchar esto, no pudo más que expresar su gratitud por el amor y la conexión que sigue teniendo con su público, incluso décadas después de su lanzamiento: "Eso es lo que hace que la música sea tan poderosa. Las canciones son las que nos unen a través del tiempo y los recuerdos".

el secreto detrás de su voz única

Pero más allá de su legado musical, la charla entre El Pulpo y José María Guzmán también estuvo llena de momentos ligeros y divertidos. Uno de los más destacados fue cuando el cantante recordó su primer encuentro con la canción Linda Prima, otro de los grandes éxitos de Solera. Guzmán relató cómo el tema llegó a sus manos de la mano de su compañero Rodrigo, quien ya la tenía compuesta mucho antes de que Solera fuera conocido. "Rodrigo tenía Linda Prima desde hacía mucho tiempo, pero yo le di un arreglo diferente, lo cual marcó la diferencia", explicó el artista.

La canción, que ahora forma parte de su repertorio más querido, sigue siendo una de las más solicitadas en sus conciertos y una de las más significativas para Guzmán, no solo por su éxito, sino también por la forma en que refleja su identidad musical. En este momento de la entrevista, El Pulpo aprovechó para preguntar a José María sobre cómo era trabajar con algunos de los grandes productores de la época, como Rafael Trabucchelli, quien fue responsable del sonido de algunos de los discos más importantes de los 70.

José María recordó aquellos días con una sonrisa: "Cuando grabábamos en Hispavox, era todo mucho más rudimentario. Usábamos mesas de 16 canales, pero aun así era mágico. Ya teníamos la posibilidad de corregir errores y hacer pequeñas mejoras, pero era una época en la que se grababa con mucha más honestidad, sin tantas trampas digitales. El sonido era mucho más crudo y real", contó con nostalgia.

Carlos Moreno 'El Pulpo' con José María Guzmán

A pesar de sus 50 años de carrera, José María Guzmán sigue aprendiendo, sigue ensayando y sigue preparándose como si fuera el primer día. Una de las revelaciones más sorprendentes de la entrevista fue su rutina de calentamiento vocal, que realiza siempre antes de salir al escenario. "Yo no caliento mi voz como muchos lo hacen. Lo hago cantando, siempre cantando. Me preparo con canciones de Paul McCartney, que son mi inspiración. Cuando no llego a la tesitura, me mosqueo conmigo mismo, y hasta que no lo consigo, no paro", confesó entre risas.

José María Guzmán

Finalmente, Carlos Moreno 'El Pulpo' le preguntó a Guzmán qué hace que las canciones de Solera sigan siendo tan relevantes hoy en día. Con humildad, José María respondió: "Son buenas canciones, con melodías que no pasan de moda. No me comparo con las grandes canciones de los Beatles o Lennon, pero sí creo que la música tiene algo eterno cuando está bien hecha. Son canciones que, incluso después de 50 años, siguen siendo escuchadas y siguen emocionando".

Así, con un gesto de agradecimiento y un tono lleno de emoción, José María Guzmán cerró la entrevista con una interpretación en vivo de Perdí mi oportunidad, una canción que, como su autor, sigue siendo una de las más grandes joyas de la música española. "Perdí mi oportunidad, ahora supe aprovechar", cantó, mientras El Pulpo no dejaba de agradecerle por el regalo que ofreció a los oyentes. Un regalo de música, historia y recuerdos, que sigue marcando la vida de quienes alguna vez se sintieron tocados por las melodías de Guzmán.