Íñigo Quintero, con Carlos Moreno 'El Pulpo': "Quiero que me recuerden como un chaval normal que hace lo que puede"

En pleno auge de su carrera, Íñigo Quintero continúa sorprendiendo a su público con un talento desbordante y una humildad que lo caracteriza. Durante su entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles, el joven artista habló sobre cómo su vida ha cambiado desde que su música comenzó a sonar en todo el mundo.

De la cima de Spotify a los escenarios del mundo

Con su primer EP, Es solo música, Íñigo Quintero ha alcanzado un éxito rotundo. Con canciones como Si no estás, que le permitió llegar al número uno en Spotify, el artista ha conquistado no solo a sus seguidores de habla hispana, sino también a un público internacional. "Lo más sorprendente es ver que mi música llega a personas que no hablan español", comentó Quintero, haciendo referencia a la conexión que ha logrado con oyentes de países como Alemania, Francia o Bélgica.

Ahora, inmerso en una gira internacional, Íñigo no solo está llevando su música por Europa, sino que prepara su desembarco en Latinoamérica, donde espera continuar su camino hacia la internacionalización. "Estamos trabajando muy duro, no solo por el éxito, sino por disfrutar con la gente y con las canciones", aseguró, reflejando su compromiso con el público y la música que lo ha convertido en un fenómeno mundial.

Un camino lleno de esfuerzo y autenticidad

Lejos de dejarse llevar por la fama, Íñigo Quintero ha aprendido a mantenerse con los pies en la tierra, rodeado de un equipo de profesionales que lo respalda. "Me he ido rodeando de gente muy buena, de gente muy profesional", explicó el artista, quien no olvida sus orígenes ni la importancia de su familia en su trayectoria. "La familia te lo da absolutamente todo", afirmó, reconociendo el apoyo fundamental que ha recibido de sus seres queridos.

Alamy Stock Photo Inigo Quintero

En cuanto a sus planes futuros, Íñigo se mostró confiado y emocionado por lo que está por venir. Con un nuevo disco en marcha, espera seguir creciendo y llevando su música a más rincones del mundo. "Quiero que me recuerden como un chaval normal que hace lo que puede", dijo, dejando claro que, a pesar de su éxito, sigue siendo el mismo de siempre, con una gran humildad y un enfoque claro en seguir trabajando y disfrutando de la música.