Un fotógrafo recorre España durante la Covid y cinco años después esta foto le impacta: "No nacen para morir"

La pandemia de la Covid-19 marcó un hito en la historia reciente de la humanidad. Las calles vacías, los hospitales desbordados y las familias enfrentando el duelo en solitario se convirtieron en el reflejo de una crisis sanitaria que cambió el rumbo de nuestras vidas. Sin embargo, en medio del caos, surgieron voces y miradas capaces de capturar la esencia de lo vivido. Una de ellas fue la de Santi Palacios, fotógrafo que recorrió España con la misión de documentar la pandemia y que, cinco años después, una de sus imágenes le sigue impactando.

Cápsula del tiempo

Durante los primeros meses de la pandemia, solo sabíamos que nuestros movimientos estaban restringidos y que debíamos quedarnos en casa. El panorama en los hospitales era muy diferente; la actividad era frenética, con personal sanitario trabajando en turnos interminables, enfrentándose a una situación que ninguno de ellos había experimentado antes. "El objetivo de los fotógrafos era capturar la realidad más honesta, la de aquellos días, sin buscar imágenes repetitivas o que no reflejaran lo que realmente ocurría", explica Natalia Garcés, coordinadora del archivo Covid en la Universidad de Alcalá de Henares.

Las fotografías no nacen para morir pasadas las 24 horas, nacen con vocación de perdurar" Santi Palacios Uno de los 450 fotógrafos detrás de Archivo Covid

El Archivo Covid, compuesto por más de 11.000 imágenes y 42 vídeos, fue creado con la colaboración de más de 450 profesionales, entre los que se encuentra Santi Palacios. Su trabajo en este archivo, disponible de forma gratuita y online, no solo documenta la tragedia vivida, sino también la resiliencia y la solidaridad de una sociedad que enfrentó la adversidad con valentía. Las imágenes de Palacios y otros fotoperiodistas se convirtieron en un reflejo visual de los días más oscuros de la pandemia. "Las fotografías no nacen para morir pasadas las 24 horas, nacen con vocación de perdurar", afirma Santi Palacios, quien ve en sus imágenes un legado que debe ser preservado.

Una memoria colectiva

En ese proceso de documentación, cada imagen capturaba una faceta diferente de la pandemia: desde las calles desiertas de Madrid hasta los hospitales de la España rural, pasando por las largas colas del hambre o las residencias de ancianos, que enfrentaban un drama oculto. "Este archivo no solo muestra imágenes de mascarillas o distanciamiento social, sino que también pone en evidencia problemas sociales previos a la pandemia, como la soledad de nuestros mayores o la brecha digital", señala Garcés.

Las fotografías de Santi Palacios, en particular, tienen una carga emocional que no solo captura la lucha contra el virus, sino también la fragilidad humana. En su afán por documentar lo que estaba sucediendo, el fotógrafo se convirtió en testigo de una historia que quedará grabada en la memoria colectiva. "Cinco años después, las fotografías que tomamos no solo nos recuerdan lo que sucedió, sino que nos permiten aprender de aquello", reflexiona Palacios.

Los hospitales se llenaron de pacientes infectados por COVID

La importancia de este archivo es incuestionable. Al ser un legado visual, ofrece una oportunidad única para futuras generaciones de entender lo que vivimos. "Ver para no olvidar" se convierte en una premisa fundamental, un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y, al mismo tiempo, de nuestra capacidad de superación. "Este archivo es un recordatorio visual de nuestra fragilidad y de nuestra resistencia. Es fundamental para reflexionar sobre lo que pasó, aprender de nuestros errores y, sobre todo, dar valor a nuestra memoria colectiva", afirma Natalia Garcés.

La colaboración entre fotógrafos, videoperiodistas, y la Universidad de Alcalá de Henares ha sido esencial para que este archivo pueda ser accesible a todo el público. No solo investigadores y académicos, sino cualquier ciudadano puede acceder a este archivo gratuito online y ver las imágenes que componen esta cápsula del tiempo. Cada fotografía, cada video, cada reportaje temático es una pieza clave para preservar nuestra historia reciente.

Alamy Stock Photo Personas en el metro y autobús de Madrid con mascarillas contra el Covid

Si bien el Covid-19 nos dejó con más preguntas que respuestas en su momento, hoy en día, estas imágenes nos permiten revisar la historia, la solidaridad y el sacrificio de una sociedad que se unió frente a una de las crisis más profundas de nuestra era. Los fotógrafos como Santi Palacios no solo fueron testigos, sino también narradores visuales que, con sus cámaras, nos han dejado un legado que perdurará para siempre.