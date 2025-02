Elena perdió al principio del embarazo a uno de sus gemelos y así se lo revela a su hijo: "También lo es"

En un emotivo testimonio en Poniendo las Calles, Carlos Moreno ‘El Pulpo’ conversó con Elena, una madre que compartió con los oyentes su experiencia de maternidad, la adaptación al matrimonio y su vivencia de perder a uno de sus gemelos en las primeras etapas de su embarazo.

Elena, que acaba de ser madre de Tomás, un bebé de cinco meses y medio, reveló que, aunque la felicidad por su hijo es inmensa, su embarazo fue marcado por un profundo dolor. Durante los primeros meses de gestación, perdió a uno de los gemelos que esperaba. En una conversación sincera con el Pulpo, Elena explicó cómo, a pesar del sufrimiento, el hecho de haber conocido la existencia de su hijo no nacido le brindó una sensación de agradecimiento y, al mismo tiempo, un desafío emocional al tener que afrontar esa pérdida.

"Tomás tenía un gemelo que murió al principio del embarazo", relató Elena, quien detalló que la pérdida ocurrió en los primeros días de gestación, durante una ecografía en la que ya no se veía al otro bebé. Sin embargo, pese al dolor, la familia ha decidido contarle a Tomás sobre su hermano gemelo, aunque no esté con ellos. "También lo es", le explicará a su hijo en el futuro, destacando que, aunque su hermano no esté presente, su existencia sigue siendo parte fundamental de su historia.

Alamy Stock Photo Un hombre irreconocible sostiene un par de diminutos zapatos de madera sobre el vientre de su esposa embarazada

Elena subrayó la importancia de hablar sobre la pérdida y los abortos espontáneos, temas que, a menudo, permanecen en el silencio. "Es algo común y, por tanto, hay que contar que también existen", afirmó. Para ella, el proceso de adaptación no solo ha sido físico, sino también emocional, al enfrentar y comprender su rol como madre, no solo por la llegada de Tomás, sino también por el hermano que nunca llegó a nacer.

Maternidad y adaptación a nuevas etapas

El apoyo emocional de su esposo, Javier, ha sido crucial en este proceso. En los primeros meses de su matrimonio, Elena experimentó una gran transformación, no solo en su vida personal, sino en su visión sobre el compromiso y la vida en pareja. "Yo me casé por vocación", comentó, haciendo referencia a su profundo compromiso religioso y a la importancia que el matrimonio tiene en su vida. Este cambio de vida, y la presencia de Javier como compañero de viaje, le ha permitido afrontar con mayor solidez tanto la maternidad como el proceso de adaptación a una nueva etapa familiar.

Elena también habló sobre su vida laboral y cómo, pese a ser madre primeriza, ha logrado equilibrar la crianza de Tomás con su carrera profesional. "El matrimonio ha potenciado todo, incluso mi trabajo", comentó, destacando que su marido la apoya en cada paso y le anima a crecer como profesional, amiga y mujer. La maternidad, lejos de anularla, la ha fortalecido. Elena ha logrado organizar su vida laboral y familiar de manera que ambas se complementan, sin renunciar a sus deseos y aspiraciones.

Por otro lado, en su conversación con Poniendo las Calles, Elena reflexionó sobre lo que significa ser madre y cómo, a pesar de los miedos y dudas que se puedan tener, el amor y el apoyo de la pareja ayudan a sobrellevar cualquier dificultad. Además, como madre, expresó el deseo de que Tomás crezca siendo libre, respetando sus decisiones y acompañándole a lo largo de su vida sin sobreprotegerle.

Alamy Stock Photo Una hermosa mujer embarazada y su pareja caminando por una playa de arena en el País Vasco, España

La charla de Elena también tocó temas universales sobre la adaptación. A través de su experiencia, destacó cómo, al igual que en la maternidad, la vida nos pone ante desafíos que nos requieren de resiliencia y madurez emocional. “Los padres tendemos más a proteger, mientras que los hombres suelen ser más lanzados”, reflexionó sobre el proceso de crianza, destacando la importancia de dar a los hijos el espacio necesario para tomar sus propias decisiones, incluso cuando estas nos generen incertidumbre.

La importancia de la adaptación humana

En el programa, Carlos Moreno ‘El Pulpo’ subrayó lo inspiradora que es la historia de Elena, que está aprendiendo a adaptarse a su nueva vida como madre, esposa y profesional. Su testimonio es un ejemplo claro de cómo los seres humanos somos capaces de moldearnos y evolucionar ante las distintas etapas que nos plantea la vida.

La conversación entre Carlos Moreno y Elena no solo aborda la maternidad y la pérdida, sino también la adaptabilidad del ser humano. En tiempos de incertidumbre y cambio, como los que nos tocan vivir hoy, la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias, aprender de ellas y seguir adelante es clave. La maternidad de Elena, marcada por la pérdida pero también por una profunda gratitud y esperanza, es un testimonio de cómo el ser humano puede transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. Y, sobre todo, un recordatorio de la importancia de la familia y el amor como pilares fundamentales para afrontar cualquier reto de la vida.