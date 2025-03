¿Se puede desheredar a un hijo en España? Un experto en sucesiones revela las causas que se tienen que dar

La figura del testamento y la disposición de bienes tras la muerte de una persona es uno de los temas más complejos y, al mismo tiempo, más desconocidos para la mayoría de los ciudadanos. En España, el tema de las herencias ha generado, a lo largo de los años, debates y situaciones conflictivas, especialmente cuando se trata de la distribución de los bienes entre los herederos. Un aspecto que genera particular incertidumbre es el de si es posible o no desheredar a un hijo. La respuesta, como nos cuenta David Jiménez Fontanilla, economista y abogado especializado en asesoría de empresas y planificación de herencias, es afirmativa, aunque con condiciones muy concretas y estrictas.

David Jiménez Fontanilla, autor del libro La brújula de las herencias y experto en la materia, estuvo recientemente en el programa de radio Poniendo las calles de la Cadena Cope, donde habló sobre estos y otros aspectos relacionados con las herencias. Durante la conversación, abordó, entre otros temas, la posibilidad de desheredar a un hijo y las condiciones legales que se deben cumplir para que ello sea posible.

A lo largo del programa, Carlos Moreno 'El Pulpo', el presentador, planteó algunas de las preguntas más comunes que suelen surgir sobre herencias y testamentos. Una de ellas, sin duda, fue la de la desheredación de los hijos. A pesar de que mucha gente piensa que en España no es posible desheredar a un hijo, la realidad es que sí se puede hacer, pero solo en circunstancias muy específicas y bien definidas por la ley. Según explica David Jiménez Fontanilla, desheredar a un hijo no es una decisión que pueda tomarse a la ligera ni sin una base jurídica sólida.

Alamy Stock Photo Miembros de la familia discutiendo la herencia

Las causas para desheredar a un hijo son estrictamente tasadas en el Código Civil español. No basta con que un padre no desee que su hijo herede; para que la desheredación sea válida, deben cumplirse una serie de requisitos. Por ejemplo, uno de los motivos más frecuentes por los que se puede desheredar a un hijo es la falta de ayuda o asistencia por parte del hijo hacia el padre, en situaciones de necesidad. Si un padre, estando en una situación de necesidad, solicita ayuda a su hijo y este se niega a proporcionarla, podría ser una de las causas para desheredarle.

¿Se puede desheredar a un hijo en España?

Sin embargo, esta causa no es la única. También existen otras situaciones que pueden llevar a la desheredación, pero todas deben estar claramente especificadas en el testamento, y deben ajustarse a lo que la ley establece como razones legítimas. Por ejemplo, el maltrato o la ingratitud manifiesta de un hijo hacia sus padres puede ser otra de las razones por las que se podría recurrir a esta figura legal. En cualquier caso, la desheredación no es algo que se pueda hacer por simple voluntad del testador; debe haber una causa probada y justificada.

El proceso de desheredar a un hijo no es automático ni sencillo. La ley establece que la persona que sea desheredada podrá impugnar esta decisión si considera que no existen motivos legales para ello. Esto abre la puerta a situaciones legales complicadas que, en muchos casos, pueden terminar en largos litigios judiciales.

El experto también explicó en el programa la importancia de tener un testamento bien elaborado, ya que una de las principales razones por las que surgen conflictos en las herencias es precisamente la falta de planificación. Cuando no se establece un testamento claro, la ley toma las riendas del proceso de sucesión, y esto puede generar situaciones inesperadas o no deseadas, como la herencia de bienes por personas que no eran el deseo del fallecido.

¿Puedes tener una herencia y no saberlo?

Además de la desheredación, David Jiménez Fontanilla destacó que existen otras situaciones complejas dentro del ámbito de las herencias, como la división de bienes entre los herederos, especialmente cuando no hay acuerdo entre ellos. En estos casos, los conflictos pueden ser intensos, y las disputas sobre el reparto de propiedades o bienes pueden acabar en procedimientos judiciales que alargan el proceso y agravan el sufrimiento emocional de los involucrados.

Las causas que se tienen que dar

En cuanto a la cuestión de la fiscalidad, que suele ser una preocupación importante para quienes deben enfrentarse a una herencia, David también explicó que es fundamental contar con un buen asesoramiento para gestionar los impuestos que se derivan de la transmisión de los bienes. Las tasas impositivas varían según la región de España, y una correcta planificación puede marcar la diferencia entre pagar grandes sumas por impuestos o beneficiarse de ciertas bonificaciones.

La recomendación principal de David Jiménez Fontanilla es que, en la medida de lo posible, las personas se anticipen a estos problemas y busquen asesoramiento legal y fiscal para evitar conflictos futuros. La preparación de un testamento es clave para evitar que la ley decida por nosotros cómo deben repartirse nuestros bienes, algo que puede dar lugar a sorpresas no deseadas para nuestros familiares.