La denuncia de un vecino de Valencia con las ayudas de la DANA del Gobierno: "Me lo dice el alcalde de Aldaia"

Carlos Moreno ‘El Pulpo’ y José, un vecino de Valencia, tuvieron una conversación en la que José denunció las dificultades y la falta de ayudas para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. El diálogo en Poniendo las Calles dejó al descubierto las promesas incumplidas por parte del gobierno y los problemas en la gestión de las ayudas, destacando el testimonio personal en Aldaia.

José comenzó relatando las consecuencias de la DANA en Valencia, destacando las fuertes lluvias que azotaron la región. A pesar de la magnitud de los daños, la falta de respuesta efectiva de las autoridades fue evidente. "Nos están engañando como chinos", expresó José, refiriéndose a la gestión de las ayudas.

Aseguró que muchos afectados no han recibido el dinero prometido, a pesar de que "grandes empresarios como Juan Roig y Amancio Ortega" han donado cantidades importantes. Sin embargo, según José, la ayuda del gobierno parece no llegar a quienes realmente la necesitan.

Europa Press Varios niños pasean por una calle de Aldaia tras salir del colegio, a 12 de noviembre de 2024, en Aldaia, Valencia

José relató un caso cercano en Aldaia. Según su testimonio, el alcalde de la localidad le habría confirmado que las ayudas prometidas por el gobierno no habían llegado a los afectados en la localidad. Este relato refleja una realidad alarmante: aunque los fondos y recursos están disponibles, los damnificados no han visto reflejada la ayuda gubernamental en sus cuentas bancarias o en las soluciones para reparar sus hogares.

La denuncia de un vecino de Valencia

Durante la conversación, José mencionó que las lluvias no fueron el único factor que contribuyó a los desastres. Se refirió a las presas que fueron abiertas sin control, lo que generó más daños. "No ha sido por la lluvia, ha sido por la apertura de las presas", afirmó. Este comentario pone en evidencia una posible falta de preparación o una gestión inadecuada de los recursos hídricos, que no fue abordada a tiempo.

La conversación también reveló la creciente frustración de los valencianos con las autoridades locales y nacionales. Según José, las autoridades se están "echando la culpa unos a otros" sin asumir responsabilidades ni ofrecer soluciones efectivas.

José hizo un llamado a que los políticos "apechuguen" con la situación y dejen de pasar la responsabilidad entre gobiernos. No se trata de dimisiones, sino de acciones concretas para ayudar a los afectados.

EUROPA PRESS Vuelta a la normalidad en los colegios de Aldaia

El tema de las infraestructuras también fue abordado, y José coincidió con un análisis que Carlos Moreno compartió. Se mencionó que las infraestructuras para prevenir desastres naturales, como las presas y los caudales, no fueron adecuadamente puestas en marcha debido a problemas de financiación y a las decisiones políticas de gobiernos anteriores. Este retraso en la ejecución de obras necesarias podría haber contribuido a la magnitud de los daños ocasionados por la DANA.

las ayudas de la DANA del Gobierno

La conclusión de José fue clara: "No se trata de discutir, se trata de hacer". La crítica no era hacia un gobierno en particular, sino hacia la falta de acción y de coordinación para mitigar los efectos de la DANA y ayudar a quienes más lo necesitan. Según él, la respuesta a la tragedia debería ser inmediata y efectiva, sin más excusas ni dilaciones.

Este testimonio resalta la desesperación y la impotencia de los ciudadanos que, a pesar de haber sido víctimas de un desastre natural, se sienten abandonados por las autoridades. La falta de transparencia, la burocracia lenta y la gestión ineficaz de las ayudas son algunos de los puntos que han generado un clima de desconfianza en la población.