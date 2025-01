Un capitán de la Guardia Civil te enseña a usar Google Maps aunque no tengas cobertura si estás perdido: "Un puntito"

Las desapariciones en la montaña son una preocupación recurrente que, aunque se ve más frecuentemente en las estaciones más frías, se produce a lo largo de todo el año. España cuenta con paisajes montañosos impresionantes que atraen cada temporada a miles de excursionistas que buscan aventuras, exploraciones y desconexión. Sin embargo, la montaña también es un lugar que, si no se aborda con la debida preparación y precaución, puede convertirse en un entorno peligroso, sobre todo para aquellos que no conocen bien sus límites o no están acostumbrados a hacer frente a condiciones extremas.

A lo largo de 2024, la Guardia Civil registró más de 1.000 rescates en montaña, lo que refleja el creciente número de incidentes que se producen en lugares de difícil acceso, especialmente en zonas de alta montaña o en lugares poco transitados. Los rescates se han incrementado en los últimos años, sobre todo tras la pandemia, cuando muchos optaron por hacer actividades al aire libre, como el senderismo o el montañismo. La falta de experiencia y la sobreestimación de las propias capacidades han sido factores clave en estos accidentes.

Por eso, en una reciente emisión del programa Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' se adentró en este tema tan relevante con el capitán Fernando Rivero, responsable del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, quien se mostró dispuesto a ofrecer valiosos consejos para afrontar la montaña de forma segura. El capitán, con su experiencia en rescates y prevención, resaltó varios aspectos fundamentales para evitar situaciones peligrosas y, sobre todo, para poder ser localizado con rapidez en caso de emergencia.

Alamy Stock Photo Vista trasera de una mujer joven usando un teléfono mientras está de pie frente a una montaña

Una de las intervenciones más destacadas del capitán Rivero fue sobre la importancia de estar localizable en caso de accidente o pérdida en la montaña. "En el caso de que lo que queramos sea dar nuestra localización a otra persona podemos utilizar la aplicación Google Maps", explicó Rivero, destacando cómo la tecnología actual puede facilitar enormemente la tarea de los equipos de rescate. Sin embargo, en muchas ocasiones, las personas que se pierden en las montañas no tienen cobertura de red o datos, lo que hace más difícil su localización.

Google Maps

En este sentido, el capitán Rivero ofreció una explicación sorprendente sobre cómo utilizar Google Maps incluso sin cobertura de teléfono móvil. "Aunque no tengamos cobertura de telefonía móvil o cobertura de datos", dijo, "el GPS de tu teléfono sigue funcionando". En palabras sencillas, el GPS sigue activo y permite localizar tu posición incluso cuando no hay cobertura. "Al abrir la aplicación siempre veremos un puntito de color gris, puesto que no tenemos cobertura de datos", explicó Rivero. Este punto gris indica que no se tiene acceso a internet, pero, al esperar unos segundos, el sistema GPS se activa y, de pronto, el puntito en el mapa se convierte en azul, lo que indica que ya podemos localizar nuestra posición exacta.

El truco para compartir esa ubicación, algo que puede ser crucial para los servicios de emergencia, es aún más sencillo de lo que parece. "Lo vamos a presionar con el dedo dos o tres segundos", añadió el capitán, "y aparecerán en la parte superior de la pantalla nuestras coordenadas decimales, y en la parte de abajo las coordenadas geográficas". Así, en el caso de que estemos perdidos o heridos, basta con enviar esas coordenadas a un contacto o directamente a los servicios de emergencia, los cuales podrán encontrar nuestra ubicación exacta en cuestión de minutos.

Lo más interesante de esta recomendación es que, incluso si el móvil no tiene cobertura de voz, el sistema GPS sigue siendo accesible. “Cualquier central de emergencias hoy en día ya tiene las coordenadas con tu propia llamada”, afirmó el capitán Rivero. Es decir, cuando realizamos una llamada de emergencia al 112, 062 o 091, nuestra localización aparece automáticamente en la pantalla de la central, lo que facilita enormemente las labores de rescate. Este tipo de tecnología hace que las probabilidades de localización sean mucho mayores, ahorrando tiempo crucial en situaciones de riesgo.

Alamy Stock Photo Caminos sinuosos

Pero la tecnología, aunque valiosa, no debe ser vista como una solución única. El capitán fue muy claro en cuanto a la necesidad de una planificación exhaustiva antes de salir a la montaña. "La mochila la tengo que hacer varios días antes", explicó, insistiendo en que es fundamental pensar en todo el material que se necesitará para la actividad, desde ropa adecuada hasta elementos de seguridad. También subrayó la importancia de llevar siempre el móvil cargado y, en caso de estar en una zona remota, llevar una batería externa para evitar quedarse sin medios de comunicación en pleno recorrido.

Si estás perdido

"Debemos llevar siempre un chaleco de alta visibilidad como el que llevamos en el coche, un silbato y, sobre todo, una buena dosis de prevención", indicó Rivero. En su experiencia, los rescates más complicados son aquellos en los que los excursionistas no han informado a nadie sobre su ruta o no han tenido en cuenta el clima y los riesgos asociados a cada tipo de terreno.

Además, el capitán destacó otro aspecto fundamental: la falta de preparación técnica y física de muchas personas que se aventuran en rutas de montaña sin conocer su dificultad o sin estar entrenados adecuadamente. “El 99 o 98 por ciento de los accidentes que ocurren en la montaña se deben a algún fallo humano”, comentó. Muchas veces, el simple hecho de no contar con la experiencia suficiente para afrontar una ruta peligrosa puede ser la causa de una situación de emergencia. Es por eso que, además de la tecnología y la planificación, el capitán recomendó siempre contratar un guía en las rutas más complejas. "En España, tenemos unos guías estupendos, unas compañías que funcionan muy bien y que nos ofrecen muchísima seguridad", apuntó Rivero.