La ayuda de la que te puedes beneficiar si compras para tu empresa un coche en Galicia tiene solo una condición

Si resides en Galicia y estás pensando en renovar tu vehículo, ya sea particular o para tu empresa, ahora tienes una oportunidad que no puedes dejar pasar. La comunidad autónoma gallega ofrece una subvención del 20% sobre el importe de la compra de cualquier tipo de vehículo, sin importar que sea eléctrico o no. Esta ayuda, que lleva ya dos años en funcionamiento, tiene como objetivo incentivar la renovación del parque móvil y mejorar la calidad del aire de la región.

Según explica Alfonso García ‘Motorman’ en el programa Poniendo las Calles, esta subvención está disponible para vehículos cuyo valor de adquisición supere los 25.000 euros. Lo más interesante de este programa es que no hay restricciones en cuanto al tipo de propulsión del vehículo, lo que significa que puedes beneficiarte de esta ayuda tanto si compras un coche eléctrico como si adquieres un vehículo diésel, siempre que cumpla con el requisito de precio mínimo.

Para las empresas, el plan de ayudas ofrece un descuento del 10% sobre el importe total del vehículo. Esto es especialmente relevante para las grandes compañías que buscan renovar sus flotas de vehículos.

EUROPA PRESS Turismos nuevos en un concesionario

Este tipo de incentivos ayudan a las empresas a actualizar su parque automovilístico, mejorando la eficiencia y reduciendo las emisiones contaminantes de sus vehículos. Sin embargo, es importante resaltar que esta ayuda está destinada únicamente a empresas con una flota considerable.

¿Cómo funciona la ayuda en Galicia?

Aunque la comunidad autónoma de Galicia ha lanzado esta iniciativa para facilitar la renovación de vehículos, especialmente en lo que respecta a empresas, aún queda mucho por hacer en otros sectores. Alfonso García critica la falta de un plan similar a nivel estatal para renovar el parque de camiones y furgonetas, que cada vez está más envejecido, lo que implica no solo un mayor riesgo de accidentes, sino también un aumento en la contaminación.

El sistema de transporte en España se enfrenta a un gran desafío, ya que muchas de las flotas de camiones y furgonetas tienen una antigüedad considerable, lo que las convierte en vehículos menos seguros y más contaminantes. A pesar de que el gobierno y el Ministerio de Transportes han mencionado la posibilidad de impulsar iniciativas en este sentido, hasta la fecha no se ha concretado ninguna acción sustancial para apoyar la renovación de estos vehículos.

Si estás en Galicia y estás pensando en comprar un vehículo, ya sea para uso personal o para tu empresa, este es el momento ideal para aprovechar la ayuda que ofrece la comunidad. Con una subvención del 20% en el importe de vehículos cuyo valor supere los 25.000 euros, esta es una oportunidad que puede suponer un gran ahorro en la compra de tu vehículo nuevo.

Coches en un concesionario de Cantabria

No olvides que el programa está abierto a todos los tipos de vehículos, incluidos los de propulsión diésel, lo que permite una mayor flexibilidad en la elección del modelo. Para las empresas grandes, el 10% de descuento en la compra de vehículos es una excelente ayuda para renovar sus flotas y mejorar su eficiencia operativa.