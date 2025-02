El aviso de una psicóloga sobre que los adolescentes quieran una cirugía estética antes de los 18: "Enormemente peligroso"

La creciente tendencia de los adolescentes a recurrir a la cirugía estética antes de los 18 años ha generado una gran preocupación en expertos. En una reciente intervención en el programa Poniendo las Calles de la Cadena Cope, la psicóloga Macu Gortázar Ibañez de la Cadiniere destacó que esta práctica está siendo cada vez más común. Según Gortázar, detrás de este fenómeno no solo se encuentra la influencia de los estándares de belleza impuestos por las redes sociales, sino también una percepción errónea de control sobre el envejecimiento y la imagen corporal, un enfoque que ella considera "enormemente peligroso".

Para Gortázar, la popularización de la cirugía estética en jóvenes está directamente relacionada con la necesidad de cumplir con una "perfección utópica". "Esa perfección que tenemos en la mente de cómo podríamos ser parece que está al alcance de la mano", señaló la psicóloga. Hoy en día, el acceso a tratamientos de belleza y cirugía estética es más sencillo y económico que nunca, lo que genera la falsa impresión de que cualquier imperfección puede ser corregida. Esta normalización de los procedimientos estéticos lleva a los jóvenes a creer que pueden controlar su imagen física de forma ilimitada, lo que, para Gortázar, tiene consecuencias psicológicas graves a largo plazo.

Uno de los factores que contribuyen a esta creciente presión es la influencia de las redes sociales y los influencers. La psicóloga destacó que los jóvenes están constantemente expuestos a figuras públicas que, además de compartir rutinas de ejercicio y productos cosméticos, se someten a tratamientos estéticos y cirugías. "Al final, se normaliza ese comportamiento. Es como si fuera una opción más dentro de nuestras decisiones estéticas", explicó Gortázar.

Alamy Stock Photo Primer plano de un rostro de un joven que se inyecta la juventud, belleza aislada sobre un fondo oscuro. Procedimientos de cirugía estética y de relleno. Concepto antienvejecimiento

Según la psicóloga, esta "normalización" puede llevar a los adolescentes a pensar que la cirugía estética es una parte natural del proceso de crecimiento. Sin embargo, advierte que esta práctica no está exenta de riesgos tanto físicos como emocionales. El impacto en la autoestima de los jóvenes que buscan cambiar su apariencia puede ser profundo, ya que los procedimientos estéticos no resuelven problemas subyacentes de inseguridad ni ayudan a aceptar el envejecimiento y los cambios naturales del cuerpo.

La importancia de trabajar la autoestima más allá de lo físico

Gortázar subrayó que el problema de la cirugía estética en jóvenes no se limita al cambio físico que experimentan, sino a las inseguridades profundas que a menudo se intentan esconder detrás de estos procedimientos. "La inseguridad no solo tiene que ver con cómo te ves físicamente, sino con una sensación generalizada de no estar cumpliendo con las expectativas sociales", señaló. Además, advirtió que someterse a estos procedimientos a edades tempranas puede resultar en una búsqueda interminable de la "perfección", ya que los estándares de belleza se van elevando constantemente, lo que puede llevar a una "adicción" a la cirugía estética.

Un aspecto crucial de su intervención fue el llamado a reflexionar sobre los límites. "El problema está en no saber poner un límite. Lo que parece suficiente hoy, mañana ya no lo es", afirmó Gortázar, quien también advirtió sobre los riesgos de recurrir a múltiples procedimientos estéticos. Con el paso del tiempo, los cambios físicos naturales, como las arrugas y las canas, se vuelven inevitables, y lo que antes era considerado un retoque se convierte en una necesidad interminable.

Un ejemplo alarmante de los peligros de la cirugía estética fue el caso de la actriz Nicole Kidman, mencionada por el presentador Carlos Moreno 'El Pulpo'. Kidman, un icono de belleza en su juventud, ha sido objeto de críticas por sus cambios estéticos a lo largo de los años. Gortázar apuntó que este tipo de intervenciones puede llevar a un proceso de "desfiguración" y, en casos extremos, a problemas psicológicos graves como la dismorfia corporal, una condición en la que la persona no se reconoce a sí misma tras los procedimientos.

Alamy Stock Photo Cirujano plástico y mujer joven con líneas de corrección antes de la cirugía estética, dibujando líneas en los ojos.

Al final de su intervención, Gortázar hizo un llamado a la reflexión sobre la importancia de aceptar el envejecimiento y trabajar en las inseguridades de una manera saludable. "La arruga es bella porque es natural", afirmó la psicóloga, destacando que lo más importante es aceptar el paso del tiempo y cuidar de uno mismo de manera integral, no solo a través de tratamientos estéticos.