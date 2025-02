El aviso de los expertos con el precio de la gasolina para los próximos meses: "Las tensiones geopolíticas"

El precio de la gasolina es una preocupación constante en las casas españolas, sobre todo en un contexto donde los hogares ya lidian con la subida generalizada de los precios de la energía. Los expertos advierten que no podemos esperar buenas noticias en los próximos meses. Según Alfonso García ‘Motorman’, la situación del combustible podría complicarse aún más debido a factores externos como las tensiones geopolíticas y el proceso de transición hacia energías más limpias.

A día de hoy, el precio medio de la gasolina se sitúa en torno a los 1,60 euros por litro, con muchas estaciones de servicio ya superando los 1,70 euros. Aunque los precios actuales están lejos de los niveles máximos alcanzados en 2022, donde el litro de gasolina superó los 2 euros, los expertos no son optimistas sobre el futuro inmediato. En Poniendo las Calles, García explicó que la tendencia podría continuar al alza debido a una serie de factores que van más allá de la simple oferta y demanda.

Según García, las tensiones geopolíticas son uno de los principales factores que podrían incidir en el precio de la gasolina en los próximos meses. En un mundo globalizado, cualquier conflicto o inestabilidad en las regiones productoras de petróleo puede afectar directamente al precio del crudo, y por ende al coste final de los carburantes. La situación en Oriente Medio, en particular, siempre ha sido un punto sensible para el mercado energético global, por lo que no es de extrañar que cualquier alteración en esa zona pueda repercutir en los precios en las estaciones de servicio españolas.

Por otro lado, la transición hacia energías más limpias, aunque positiva a largo plazo, está generando una serie de tensiones en el mercado de los carburantes. La demanda de combustibles fósiles sigue siendo alta, pero al mismo tiempo, las políticas medioambientales impulsan un cambio hacia vehículos eléctricos y fuentes de energía renovables. Este proceso está alterando el equilibrio en los mercados, lo que puede tener efectos impredecibles en los precios del petróleo y, por ende, en los carburantes.

El encarecimiento del gasóleo y la gasolina en las últimas dos décadas

En cuanto a la evolución de los precios, es interesante observar cómo han cambiado en los últimos 20 años. Mientras que en 2004 tanto el gasóleo como la gasolina rondaban el euro por litro, hoy en día ambos carburantes han experimentado un aumento considerable. Según los datos proporcionados por García, el gasóleo ha subido un 94% en las dos últimas décadas, mientras que la gasolina ha aumentado un 80%.

Este incremento no solo refleja la volatilidad de los precios del crudo, sino también los efectos de políticas fiscales y medioambientales que han contribuido a encarecer el coste de los carburantes en Europa. Aunque la subida no ha sido tan pronunciada como la de otros productos, sigue siendo un dolor de cabeza para los conductores españoles, que deben hacer frente a estos altos costes con una economía que sigue luchando por recuperarse de los efectos de la pandemia y la inflación.

Las noticias que llegan desde los expertos no son nada halagüeñas para los conductores españoles. Las tensiones geopolíticas, las fluctuaciones en los mercados del petróleo y la transición hacia energías más limpias podrían seguir empujando los precios de la gasolina hacia arriba en los próximos meses. Para los hogares, esto significa que la preocupación por los precios de los carburantes seguirá siendo una constante, y es probable que en el futuro cercano los conductores se enfrenten a un escenario de precios más altos y poco estables.

Ante este panorama, se hace más importante que nunca estar atentos a las variaciones del mercado y considerar alternativas como el uso de vehículos más eficientes, el carpooling o la transición a opciones de movilidad eléctrica para mitigar el impacto de los elevados precios de los combustibles.