Antonio Herraiz: "Me temo que la crispación política va a ir a más"

Antonio Herraiz, presentador de "Mediodía COPE", ha charlado este miércoles con algunos de los oyentes que han participado en un café virtual emitido a través de COPE.es y redes sociales de COPE. El comunicador, que desde hace dos semanas presente el espacio sin Marta Ruiz, asegura que copresentar un programa ayuda porque "en un momento de debilidad, siempre hay otra persona que te ayuda". Sin embargo, gracias a sus veinte años de carrera en el mundo de la radio, Herraiz tiene experiencia suficiente para enfrentarse a cualquier reto. Incluso, al de sustituir a Carlos Herrera en verano. "El día que me lo dijeron me comenzaron a temblar las piernas porque no uno no sabe cómo coger ese toro. Pero Herrera tiene un equipo fabuloso que funciona de forma muy coordinada. No te tiras a la piscina sin agua. Es, sin duda, el mejor equipo que hay en toda la radio", ha señalado.

Muchas de las preguntas de los oyentes han girado en torno a la actualidad política. Sobre el Ingreso Mínimo Vital, Herraiz asegura que es necesario porque la pandemia del coronavirus ha dinamitado todo y hay mucha gente que lo está pasando mal. "No podemos dejarles tirado, a pesar de todo el rédito político que le están sacando para tapar otras cosas", ha dicho. Eso sí, el comunicador de COPE cree que el ingreso mínimo vital no debe convertirse en "un subsidio de forma permanente". "Hay que generar los mecanismos necesarios para que gente que no lo necesita no se cuele", ha explicado.

Herraiz no sabe si de esta crisis saldremos mejores, pero sí sin duda "más pobres". Y advierte: "O llegamos a un acuerdo político a nivel nacional o salir de una situación como esta va a ser difícil. Pero no creo que se vaya a dar ese pacto", ha dicho. Y es que Herraiz cree que la crispación que inunda la política actualmente "va a ir a más".

El presentador de "Mediodía COPE", se ha declarado enamorado de la radio y ha recordado la noticia más trágica que tuvo que dar en antena: los incendios de Guadalajara en 2005 que causaron el fallecimiento de 11 brigadistas. "Yo mismo conocía a gente de ese retén que fue a apagar el fuego", ha contado.