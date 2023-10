Yafi Shpirer, superviviente del ataque a Israel, en COPE: "Son animales que vienen a destruirnos"

Yafi ha tenido que cortar la conversación con Pilar García Muñiz y todos los oyentes de Mediodía COPE porque comenzaban a sonar de nuevo las alarmas que avisan a los habitantes de Israel que se cobijen en los refugios.

Yafi Shpirer estaba contando en COPE cómo fue el horror y el terror vivido el pasado sábado 7 de octubre cuando los milicianos de Hamas comenzaron a atacar Israel.

Esta argentina, casada con un israelí, madre de tres hijos y cinco nietos, lleva 46 años viviendo a 20 kilómetros de la franja de Gaza, junto a otras 200 familias, en su kibutz, su colonia agrícola.

Yafi asegura que siempre ha luchado por la paz en la zona, ha participado en encuentros entre israelíes y palestinos para sanar heridas y convive con 15 obreros palestinos de Gaza. Desde que llegó a NIT ZANIM, su pequeña comunidad, no recuerda nada igual a lo vivido el sábado.

"Son animales que vienen a destruirnos"

La primera pregunta de Pilar es obligada, ¿cómo estáis? y la respuesta de Yafi solo la podría dar quien ha sufrido el terror. "¿Cómo estoy? Es una pregunta para la que tengo varias respuestas. Sobreviendo, la segunda respuesta es viviendo una pesadilla que no termina y otra respuesta es lo que me toca vivir, mi casa está temblando por los misiles y bombardeos que suenan alrededor".

A continuación advierte que "si tocan las alarmas me iré corriendo al refugio. Fue algo desastroso, estamos acostumbrados a misiles, es una costumbre diabólica, pero esto no es así, fue una invasión de terror, y como todo terrorismo ... no son combatientes, son animales que vienen a destruirnos".

Yafi está acostumbrada, maldita costumbre, a convivir con los ataques de uno y otro bando, "el ser humano es un animal que se acostumbra a todo, estar acostumbrado no quiere decir que no nos afecta. No lo hace más fácil. El saber reaccionar o entrar en modo piloto como los aviones es lo que hemos aprendido inconscientemente, pero no todo es resilencia, aunque la mayoría del tiempo es un paraíso vivir acá. Tenemos las playas más lindas, una comunidad que quiere crecer, pero de vez en cuando tenemos estos desastres que pesan sobre nuestra cabeza", relata con su candencia argentina.

Imágenes que no puede borrar de su cabeza

"Lo peor fue la entrada de los terroristas a masacrar a niños y a mujeres en todas las casas. Entraron en las casas, usaron niños para que hablaran en ibrit para hacer que los vecinos abrieran las casas", recuerda con terror.

Yafi recuerda que en todos los kibutz tienen unidades de defensa, pero el sábado no pudieron hacer nadaq, "ellos fueron los primeros en morir porque no estábamos preparados. Nosotros, mi familia tenemos pérdidas, primos hermanos fueron asesinados brutalmente en el kibutz. Mi primo de origen paraguayo y la prima nació en Israel, pero de origen argentino y así miles de conocidos y tenemos más desgracias, pero aún no tenemos detalles finales".

Las ganas de paz se esfumaron de un plumazo el sábado, "teníamos algo muy naif de que hay cosas que no se hacen, entiendo que el pueblo palestino luche por su independencia, entiendo que luchen los ejércitos, pero la barbaridad de Hamas no tiene nombre y la comunidad internacional debe repugnar estos hechos atroces", reclama.

"No nos vamos a ir"

"No me planteo irme por dos motivos muy simples, mis suegros están aquí y tienen 90 años y no los vamos a dejar, y mi marido es autónomo, agrícola y no lo puede dejar. No es porque queramos morir por este lugar, pero por ahora acompañamos a los mayores, la solidaridad es enorme, las casas y hoteles están abiertos para que vayamos, pero por ahora me quedo aquí".

Y cuando estaba contando a todos los oyentes de Mediodía COPE que "en estos momentos, los aviones están pasando de un lado a otro y de vez en cuando la casa se mueve porque se bombardea la franja de Gaza, pero en estos últimos 20 minutos no ha habido alarma, pero antes de que me llamaras hubo dos alarmas seguidas y estuvimos en el refugio", han vuelto a sonar las alarmas y Yafi ha tenido que cortar la llamada.