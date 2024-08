Viajar más de 9.000 km para convertirse en misionera: la historia de Teresita Lu

Hace unas semanas, el Papa Francisco manifestó su deseo de realizar un viaje a China. Este paso podría marcar un hito en la historia de las relaciones entre China y la Santa Sede, que llevan años en negociaciones para permitir una mayor libertad religiosa en el país asiático.

De hecho, como fruto de estas conversaciones, el gobierno chino ha reconocido al obispo Melchiorre Shi Hongzhen como el titular de la diócesis de Tianjin. Según datos de la Santa Sede, aproximadamente el 0,01% de la población china, unas 14 millones de personas, profesan la fe católica.





Teresita Lu, una joven china de 22 años, ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' y ha contado que, en su país, la fe se transmite mayormente de padres a hijos y que, a pesar de los desafíos cotidianos, los católicos siguen acudiendo a misa, rezando y realizando peregrinaciones.

"El entorno en el que vivimos no es muy optimista"



"El entorno en el que vivimos no es muy optimista," admite Teresita. "Hay prejuicios de otras personas a mi alrededor que cuestionan mi fe. Y tengo el deseo de aprender más sobre la Biblia y la doctrina católica, pero estamos un poco restringidos porque las formas de adquirirlas aún son insuficientes". Teresita también ha expresado que, en ocasiones, se ha sentido sola por no contar con un grupo con el que compartir su fe.





“Las Misioneras Agustinas Recoletas me inspiran profundamente”



Todo cambió cuando Teresita conoció a las Misioneras Agustinas Recoletas, que realizan labores de evangelización en más de diez países, incluido China. "He pasado ya aproximadamente medio año con ellas en España. Me han hecho sentir conectada, amada, aceptada, respetada y libre. Me inspiran profundamente".

Ahora mismo, Teresita se encuentra en Madrid, en la etapa de aspirante para convertirse en misionera. Durante su tiempo en España, ha experimentado un profundo sentido de paz y espiritualidad. "Lo que más me ha impresionado, sin duda, es el cielo aquí. El cielo siempre es tan azul, las nubes, los amaneceres y los atardeceres son fabulosos," comenta con emoción.

“La visita del Papa Francisco a China sería un gran aliento y consuelo para los cristianos chinos”



Teresita sueña con ser monja y compartir el mensaje de Jesús en su propio país. Además, expresa su deseo de presenciar el posible viaje del Pontífice a China. "¡Esperamos con muchas ganas la visita del Papa Francisco a China! Creo que sería un gran aliento y consuelo para los cristianos chinos, y que nos haría sentir más conectados con toda la comunidad”.