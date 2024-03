De Valencia a Perú, así han llegado más de 40.000 libros a la ciudad del Callao: "Pidieron ayuda"

Es posible que en las estanterías o en los muebles de tu casa tengas libros que nunca has leído o que ni siquiera has abierto. Sin embargo, en muchos casos solemos guardarlos porque no sabemos muy bien que hacer con ellos y acaban sirviendo solamente para ir acumulando polvo.

Hace 20 años, Antonio Benlloch, sacerdote y catedrático de la Universidad de Valencia, vio en la calle una escena que le hizo pensar mucho. Una persona se acercó a un contenedor de basura y empezó a tirar allí muchos muchos libros: “Pensé que podíamos ayudar a la gente que no tenía. En América hay mucha gente con dificultad para conseguirlos y empezamos a recogerlos y a enviarlos”.

Antonio también trabajaba en una editorial y tanto en su facultad como en su casa tenía muchos libros, algunos de ellos incluso repetidos. Decidió que tenía que darles salida y creó una iniciativa llamada “Biblioteca Misionera Solidaria” que pertenece a la Fundación Padre Juan Schenk. Desde ella y junto con más personas, Antonio empezó a recoger muchos y muchos ejemplares con el objetivo de enviarlos a países del tercer mundo: “Lo que pretendíamos es que la gente que no tiene acceso a la cultura y por lo tanto a salir de su precariedad pudiera solucionar sus vidas. Mucha gente no puede ir a la escuela porque no tiene libros. La cultura es la mejor arma contra la pobreza”.

Personas de toda España se volcaron con esta iniciativa y empezaron a donar todo tipo de libros. Algunos incluso en distintos idiomas. La fundación empezó a recogerlos y a preparar los envíos en un un pequeño local del centro de Valencia pero ahora ya lo hacen en un gran almacén e incluso han recibido el impulso del Vaticano para que sigan realizando esta tarea.

Durante estos 20 años han enviado a más de 30 países de todo el mundo, sobre todo a hispanoamérica, más de un millón de libros. Algunos han llegado a lugares muy pobres en los que el acceso a la educación no está garantizado para todos los niños. Desde esta Biblioteca Misionera Solidaria están convencidos de que la cultura es la mejor herramienta para combatir la exclusión social y la pobreza.

Las donaciones que realizan están destinadas a bibliotecas, escuelas, centros formativos, conventos, seminarios o universidades pero incluso han llegado a cárceles en la República Dominicana: “Nos pidieron allí ayuda y enviamos alrededor de 70.000 libros a diez prisiones”.

Uno de los países que más libros han recibido ha sido Perú. Más concretamente, la facultad de Teología Redemptoris Mater del Callao. Allí es catedrático el sacerdote Homero Cruz quien nos ha atendido en Mediodía COPE: “En estos años nos han llegado más de 40.000 libros. Muchos van a nuestra facultad pero también a escuelas de distintas regiones de Perú”.

Este sacerdote peruano también ha explicado que lo interesante de estas donaciones es que están dirigidas a distintos estratos de la comunidad educativa y además que hablamos de que existen publicaciones de muy distintas materias y de distintas ciencias.

A través de contactos entre obispos y de misioneros españoles estos peruanos se pusieron en contacto con el Padre Antonio. Evaluaron la opción de poder pedir los libros y así lo hicieron. Además, el propio sacerdote Homero ha podido visitar Valencia y ver el trabajo que realizan en esta biblioteca misionera: “Me sorprendió el amor, la entrega y el sacrificio. Es un trabajo contra la pobreza a través de la cultura, eso es totalmente cierto”.