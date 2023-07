Una alfarera de Cádiz saca a la luz el encargo que recibió de una Familia Real: "Pensé que era broma"

Esta historia contada 'Mediodía COPE'empieza en Cádiz. Concretamente, en el municipio de Sanlúcar de Barrameda. Un pueblo costero de unos 70.000 habitantes lleno de vida. Actualmente, es conocido por su magnífica gastronomía, en la que destacan principalmente dos productos típicos, la manzanilla y los langostinos. Por su música, en particular el flamenco. Y por el turismo estival, interesado en sus playas y las tradicionales carreras de caballos que se hacen sobre la arena, un evento declarado de Interés Turístico Internacional. Sin embargo, Sanlúcar ha adquirido en los últimos días todavía más relevancia por su cultura.

En pleno centro, no muy lejos de la playa, se encuentra una tienda de cerámica que llama bastante la atención. Tiene unos arcos azules y está decorada con azulejos pintados a mano. Quien los pinta es Verónica, que abrió hace 20 años esta tienda. Ella es ceramista titulada y poco a poco ha conseguido que sus piezas se vendan no solo allí, en otros lugares de España y del mundo. Su trabajo es totalmente artesanal y eso se valora muchísimo, tanto es así, que ahora le ha llegado un encargo muy especial.

Lo que no imaginaba Verónica es el encargo que iba a recibir un día como otro cualquiera de trabajo. Abrió su ordenador y se encontró con un correo inesperado. ¿Quién tiene la suerte de hacer un encargo a un monarca en su trabajo? No es algo muy común, más bien es algo inusual. Por eso le gustó tanto poder trabajar en él y le puso tanto cariño. Nunca se olvidará del momento en el que revisó los mensajes. Y ahora, seguro que sueña con seguir haciendo otros encargos tan especiales como este.

"Me encargaron dos retratos, uno más serio y otro más informal"

Verónica realiza todos sus pedidos artesanalmente con azulejos pintados a mano. Para ello, utiliza la misma técnica que se ha utilizado desde el siglo XV para pintar tanto cosas actuales como antiguas. Un método muy diferente al que utilizan los artistas que se dedican a pintar cuadros porque "si te equivocas tienes que volver a empezar de nuevo", explica la ceramista.

Los trabajos requieren de una gran precisión y Verónica cuenta que tienen una dificultad añadida "hasta que no sale del horno los colores no se ven. Entonces estás pintando un poco a ciegas. Nosotros sabemos más o menos cómo va a salir, pero siempre decimos que manda el horno. Por eso, hasta que los azulejos no salen del horno, no sabemos cómo van a quedar", añade.

Sin embargo, no le buscaban a ella desde un principio. Esta famosa casa real pensó en hacer el encargo en un primer momento por la zona de Castellón", pero acabaron haciéndoselo a ella al ver otros de sus artículos artísticos.

