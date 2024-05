Matxin, en El Partidazo de COPE: "Pogacar no es un campeón, es un líder"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) no detiene su hambre voraz de victorias y se apuntó la quinta en la decimosexta etapa del Giro de Italia disputada entre Laas y Santa Cristina Valgardena, Monte Pana, de 118,7 km, jornada recortada por el mal tiempo en la que reforzó aún más la maglia rosa de líder. Pogacar (Komenda, 25 años), entró en meta en solitario, contando con sus dedos helados una a una sus cinco victorias. Una "manita" del esloveno, implacable en su ambición, ganando en la cima del Monte Lana con su habitual autoridad. En su victoria profesional número 75, la 19 en una gran ronda, marcó un tiempo de 2h.49.37, a una media de 41.9 km/hora.

En El Partidazo de COPE hablamos con Joxean Fernández Matxin, director de UAE-TeamEmirates, el día en el que Pogacar ha vuelto a dar una exhibición en la decimosexta etapa del Giro de Italia: “Lo que he vivido con Pogacar es impresionante, no solo aquí, también en la Vuelta a Catalunya, donde había muchísima gente en el autobús. Mueve masas siendo una persona normal. No es un campeón, es un líder que se preocupa de los compañeros continuamente”.

?? @Matxin_, director de @TeamEmiratesUAE, sobre @TamauPogi



?? "No es un campeón, es un líder"



???? "El líder es el que se preocupa por los compañeros, y él lo hace"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/xxw7CRhkCq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 21, 2024





Sobre si va a dosificar de cara a la participación en el Tour de Francia en julio, Matxin reconoció que el ciclista no está yendo a tope ahora: “Pogacar está frenando. Iniciamos con un plan y lo estamos manteniendo. Conseguir las victorias de etapa al principio y que luego hiciera el equipo el trabajo. Empezamos con un ojo en el Tour pero ahora es imposible”.

?? @Matxin_, director de @TeamEmiratesUAE, sobre el éxito de @TamauPogi



??? "¿Teniendo en cuenta su superioridad, ¿le vais a frenar un poco para que dosifique?"



?? "Está frenando"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/KeCk2jcaVu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 21, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Si Pogacar gana finalmente el Giro de Italia y también el Tour de Francia, igualaría lo conseguido por Indurain y Pantani. Juanma Castaño le preguntó por la opción de disputar la Vuelta para conseguir las tres grandes vuelta en el mismo año: “De momento está descartado. No queremos pensar en records, ni en Indurain y Pantani. Con él hablamos de esas cosas.