El PP de Jaén asegura que el Gobierno de Francisco Reyes en Diputación “está caducado”

El Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén, acompañados del presidente provincial y la secretaria general, Erik Domínguez y Elena González respectivamente, han hecho balance de los dos primeros años de legislatura en la Diputación provincial, “dos años de desgobierno, de abandono a la provincia, de dejadez de funciones, dos años en los que Reyes solo se ha preocupado de sus asuntos internos mientras esta provincia ha salido adelante gracias al esfuerzo de los Ayuntamientos con la única ayuda de la Junta de Andalucía”, ha señalado Domínguez. Estos dos años han sido muy difíciles, marcados por una pandemia mundial el último año y medio, y mientras la Junta de Andalucía ha trabajado para sacar adelante la economía, ayudar a los sectores más desfavorecidos, por impulsar a los autónomos y completar grandes proyectos para la provincia, el señor Reyes “no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera sacar adelante propuestas muy positivas para la provincia de Jaén que durante este tiempo ha hecho el Partido Popular pero a los que Reyes ha dado la callada por respuesta como hace siempre que no tiene nada que decir ni que ofrecer”. Según el presidente de los populares, “Reyes ha ignorado a los autónomos, ha ignorado a los trabajadores en ERTE, ha ignorado a los Ayuntamientos que pedían más ayudas para poder atender a sus vecinos que tan mal lo estaban pasando, ha ignorado a las ELAS, y solo se ha preocupado de sí mismo y sus asuntos internos”.

Muestra de ello ha sido el rechazo que Reyes y el PSOE han mostrado siempre a mociones como la que presentó el Partido Popular en el último pleno solicitando más recursos para los Ayuntamientos. Lo ha explicado la viceportavoz del Grupo Popular, María del Mar Dávila quien ha dicho que “está muy bien que Reyes nos llame por teléfono o nos haga videollamadas, está muy bien que nos pregunte por la salud y que nos mande alguna mascarilla pero lo que verdaderamente necesitamos los Ayuntamientos son más recursos”. Ha explicado que los ciudadanos que tan mal lo están pasando, sobre todo aquellos que finalmente han perdido sus trabajos por la pandemia llaman a la puerta del Ayuntamiento para pedir ayuda, para ver si hay algún plan de empleo que les permita tirar hacia delante al menos unos meses “y esa respuesta la hemos tenido que dar los ayuntamientos sin ayuda de la Diputación porque cuando le hemos pedido más recursos la respuesta de Reyes siempre ha sido no, un no a ampliar el Plan de Cooperación con tres líneas de ayudas que hubiera beneficiado a todos, un no a aprobar medidas extraordinarias por la COVID, aprobando únicamente el mismo Plan de Apoyo a Municipios que se lleva sacando desde 2012, sin nada extraordinario, y el último ni siquiera ha sido aún publicado”. Por el contrario, Dávila ha asegurado que también “hemos tocado a la puerta de la Junta de Andalucía y Juanma Moreno sí nos ha escuchado con un incremento de la PATRICA, financiación para las ELAS, ayudas a los municipios de menos de 5.000 habitantes, etcétera”.

Para el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Miguel Contreras, Reyes ha sido el único que ha hecho oídos sordos a la pandemia, el único que ha sido incapaz de dar una respuesta a las nuevas necesidades que han surgido con la COVID y de reformular los presupuestos de 2020. Y la última liquidación lo demuestra. Hay 55 millones de euros en cajones y “por eso desde el Partido Popular siempre pedimos más porque se puede dar más”, ha señalado Contreras. Las ayudas a la digitalización siempre son las mismas, 200.000 euros que convocatoria tras convocatoria se demuestra que es insuficiente. Para el sector turístico anunciaron en marzo 1,1 millón de euros para reactivar el sector turístico “y a día de hoy esas ayudas no se pueden solicitar”. En políticas sociales, “de lo que tanto presume el señor Reyes y los socialistas, están los 14 centros de servicios sociales cansados de reivindicar mejoras porque están desbordados; o el centro de Atención Temprana de Linares que lleva desde mayo cerrado por las tardes, dejando de atender a decenas de niños”. Y tiene el señor Reyes la “desfachatez” de presumir de los 69 millones de euros en gasto social en 2020 cuando “la mayor parte viene de financiación de la Junta de Andalucía”, ha aseverado el portavoz. Y si se habla de empleo “es aún peor pues a Reyes se le llena la boca de decir que hay presupuestados 20 millones de euros cuando luego la ejecución no llega ni al 30%”. De los 16 millones de euros que hay para carreteras apenas se han gastado 8 millones, como si las carreteras de la provincia no necesitasen intervenciones. Y “la última perla del socialismo jiennense, la reducción de plazas en residencias de la Diputación en un 20%”, además de destapar la “pésima” calidad de algunos servicios.

Sin embargo "el Partido Popular de Jaén ha sido un partido propositivo,redactamos y entregamos el Plan de Impulso a la provincia, presentado mociones siempre constructivas y reivindicativas que recogen demandas de los jiennenses, hemos estado a pie de calle, visitando nuestros pueblos, defendiendo nuestras ELAS, reuniéndonos con colectivos sociales, con empresarios y autónomos, mientras Reyes solo piensa en la foto porque esa partida, la de publicidad sí que se ejecuta al 100% e incluso más”, ha apostillado. Pero afortunadamente en 2023 los jiennenses tendrán la oportunidad de darle salida al señor Reyes de la Diputación y a su gobierno caduco y que el gran proyecto del Partido Popular de Jaén asuma el gobierno de la Diputación.