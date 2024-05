Las explicaciones de Joma sobre los uniformes 'naranjas' para los españoles en los Juegos de París

El atletismo español se ha enfadado con el aspecto de las equipaciones que la marca deportiva Joma ha preparado para los Juegos Olímpicos de París.

El color, más que rojo, como cabía esperar, tiene tonos anaranjados. Los atletas de pruebas de pista la llevarán, y ha generado, de primeras, cierto descontento.

Malestar entre los atletas por la equipación que lucirán en los Juegos

Por ejemplo, Ana Peleteiro ha escrito en sus redes sociales: "Ahora soy holandesa y no lo sabía". Álvaro Martín, en un tono más ácido: "¿Quién de nosotros no ha soñado con repartir butano?". Águeda Marquéz, más contundente, escribió que: "El que la hizo, no era diseñador; era daltónico".

El único atleta -y ya está retirado- que ha reconocido que le gusta es Ángel David 'Pájaro' Rodríguez.





"No es quitar el rojo como tal", explican desde Joma

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para aclarar la polémica, El Partidazo de COPE de este martes contó con la directora de márketing de Joma, Marina López, que habló de la innovación que la marca ha querido hacer con la equipación.

"No es quitar el rojo como tal. Además, aparece el amarillo, que también es color de nuestra bandera. Es una idea que representa la llama olímpica. Creo que la equipación es diferente y a nuestros atletas se les va a reconocer bien", explicaba Marina.

"Tampoco me parece tan conflictivo", razonaba, recordando el momento en que metieron colores a las botas de algunos futbolistas de los años 90, en la que todos los jugadores de fútbol llevaban botas negras: "En aquel momento hicimos algo arriesgado, son saltos que hay que hacer y se hacen con cariño y con algún sentido".

Marina defendió la idea de Joma alegando que "cuando íbamos de rojo, en la pista también nos confundían con China" y restando importancia a quienes hoy la ven con cierto desencanto: "No es tan naranja. Cuando vean la equipación de cerca, van a cambiar de opinión. Creo que se ha generado un ruido injustificado".