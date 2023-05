La trifulca entre dos vecinos de Ferrol por lo que se ha perdido en la mudanza: "Como me la encuentre, corro"

Sin duda, vivir en un edificio con muchos pisos tiene sus ventajas, como la de hacer amigos, pasártelo bien con ellos y pedirles un favor cuando te haga falta. Sin embargo, hay otras tantas veces en la que se puede convertir en todo un suplicio, porque no hay buena relación o porque pasan cosas que la enturbian. Es lo que le ha pasado a Pedro, en Ferrol, con uno de sus vecinos, al que se le perdió algo de mucho valor en su mudanza. Escucha aquí su historia.

Audio





"Como me la encuentre se lo que voy a hacer: correr" contaba medio en broma medio en serio Pedro, este vecino de Ferrol que nos contaba lo que le ha pasado en Mediodía COPE. Y es que desde que el miércoles se les avisó y pusieron una denuncia a la Policía Local, él no ha podido dormir tranquilo. Vamos, ni él, ni su mujer.

La razón por la que tampoco pueden ir al baño tranquilos

Pedro y su mujer viven en el tercer piso de ese bloque, donde también vive Raúl, el dueño de esta pérdida. Una pérdida que es todo un ser vivo de más de dos metros, que, por lo que ha contado la Policía, es muy posible que continúe en el edificio. No solo eso, porque como comentaban los expertos, es de hábitos nocturnos y podría estar en las tuberías.

Por eso, ha pedido a todos los vecinos del bloque que extremen sus precauciones cuando se trata de ir al baño, especialmente, por la noche. Y es que podría aparecer sin ningún tipo de reparo en la taza del váter cada vez que te vayas a sentar en él, o en la ducha cuando vayas a darte un baño.

Audio





Por eso mismo, Pedro contaba la preocupación que tienen tanto él como su mujer por lo que pueda pasar cada vez que va al baño. "La preocupación y el miedo no te lo quita nadie" nos decía.

"Levanto la tapa con mucho cuidado, cuando me siento estoy temblando, pensando en que sea rápido, pero si vas un poco justo...Es de risa pero hay que vivirlo, estamos con mucho cuidado, qué vas a hacer..." explicaba con mucho sentido del humor en Mediodía COPE.

Lo cierto es que culpa a su vecino Raúl de todo lo que está pasando, porque aunque dice que no hay que tener ningún miedo, él ha decidido salir de su casa yno se sabe nada de él. "Otra cosa lamentable es que desde el miércoles no aparezca nadie, que no se preocupen, hace medioa hora ha estado aquí la policía, pero el dueño que dice que está en su casa, se ha marchado y no viene hasta el jueves. No me parece lógico" sentenciaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, asegura que como se la encuentre, corre.

Una ley que no permite tener este tipo de animales

Ya ha sido aprobada una Ley de Bienestar Animal que, eso sí, todavía tiene que pasar por el Senado y es susceptible de enmiendas. Mucho se ha hablado y se ha avisado de lo que se viene con esta nueva ley, pero vamos a aclarar un par de cosas. Porque no todas son ciertas. Pero más que eso, vamos con los cinco puntos más locos de la ley. Los tienes resumidos aquí.