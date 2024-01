Todas las claves sobre los 'pellets', el plástico que ha contaminado las costas gallegas: "Cuidado"

Han sido muchos los que, este pasado fin de semana, han acudido a las playas del litoral gallego a limpiar los pellets de plástico. Proceden de los contenedores que, hace un mes, perdió un barco en alta mar mientras navegaba frente a las costas de Portugal.

Esos contenedores llevaban sacos de 25 kilos. Pequeñas bolitas de plástico que se usan en procesos industriales. Algunos de esos sacos se han recuperado intactos. Otros muchos se han roto y su contenido muy pequeño se ha esparcido por el mar y está llegando ya a las costas gallegas.

Incluso hoy ya se ha alertado de que han aparecido algunos 'pellets' en las costas asturianas. Sin embargo, por suerte, se está despertando una ola solidaria. Muchos voluntarios se han organizado ya para limpiar las playas y recoger estos plásticos diminutos.





María Santiago es una de esas voluntarias que estuvo el pasado domingo, junto a sus hijos, ayudando a la limpieza de una playa en Coruña.

Explica que la "playa de Noia es una playa muy del interior de las rías, que no son de las más afectadas. Las más afectadas son las que se encuentran fuera de la ría".

Lo ideal es recuperar los sacos intactos. Ahí el problema sería infinitamente menor. El gran inconveniente es si esos sacos se rompen. Que es lo que ha pasado, en algunos casos. "Las bolitas son de cinco milímetros. Eso es menos que una uña. Nosotros, desde la asociación tenemos constancia de que se han recuperado más de 60 sacos, pero se cree que el contenedor podría llevar más de 1.000. Queda mucho todavía por recoger".

"Es fundamental participar en recogidas organizadas porque no se pueden tirar al contenedor"

No se sabe la dimensión que podría tener todo esto, pues se desconocen el número de sacos que hay a la deriva. Respecto al modo en que están llevando a cabo la recogida, indica que intentan con un colador ir recogiendo "la parte más superficial. Era muy complicado. Por eso, probamos otro sistema, con un barreño y coger esa capa fina de arena, echarlos en el barreño y después recogerlo con un colador".

Los pellets se encuentran especialmente en la arena y debajo de las rocas. En zonas donde hay mucho oleaje por encima y "en la línea de marea".

Respecto a cuántos pellets recogieron o la estimación que tienen, argumenta que ella se encontraba sola, pero "hicimos un llamamiento a voluntarios. En algunas playas había más de 400 personas".

Por último, incide en que toda ayuda es buena. "Es fundamental participar en recogidas organizadas porque no se pueden tirar al contenedor. No se sabe todavía si no son tóxicos. Hay que tener mucho cuidado de no pisarlos, para que no se entierren en la arena".