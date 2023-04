Tercera vez que ocurre en el cine: "No ha sido un trabajo fácil que nos abrieran las puertas"

¿Recuerdas dónde estabas hace exactamente 3 años? Ya te lo digo yo: muy probablemente, si no habías salido a comprar el pan, estabas encerrado en casa. A estas alturas, un 19 de abril, la mayoría de nosotros estábamos confinados por la pandemia. No creo que nadie recuerde aquella experiencia como algo por lo que le gustaría volver a pasar. Y, sin embargo, desde hace siglos, miles de personas deciden dejar atrás todo y encerrarse de por vida en un recinto, aislados del mundo exterior. Dicho así, no suena muy apetecible...

Quizá esa es la imagen que tenemos de la llamada “vida contemplativa”, las monjas y monjes de clausura. Pero este viernes se estrena en cines un documental que nos puede ayudar a entender qué pasa por la cabeza de esas personas que deciden dejar su vida atrás y entregársela a Dios. Se llama Libres.

A través de testimonios recabados en 12 monasterios de clausura, la pelicula Libres se adentra en la vida, muchas veces desconocida, de estas comunidades... y nos invita a verlos de otra forma, a conocerlos sin prejuicios. "La preparación del documental fue un trabajo largo, consiguiendo que nos abrieron la puerta, que no fue un trabajo fácil, nada fácil, investigando... Ha sido una maravilla conocerlos en profundidad y vivir como viven ellos. Para cualquiera del equipo técnico, ha sido una experiencia, un regalazo y un viaje, como dice el 'claim' de la película", ha dicho en 'Mediodía COPE' el director del documental, Santos Blanco. "Hay solo dos precedentes en el cine en los que se haya podido entrar con una cámara en clausura", ha añadido la productora del documental, Lucía González-Barandiarán. "Espero que esta película rompa los esquemas sobre la vida contemplativa. Son los grandes desconocidos. España es el país donde hay más monasterios de vida contemplativa, porque por ahí fuera nos preguntan si este tipo de vida aún existe".