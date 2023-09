Teófilo, voluntario de la Sociedad de San Vicente de Paúl: "Ayudar es nuestra manera de vivir"

Más de 5 millones de personas viven solas en España. La mitad de ellas son mayores de 65 años que en muchos casos no pueden valerse por sí mismas. Se encuentran en situación de dependencia.

Es por ejemplo el caso de José Luis. Vive solo y sufre discapacidad visual. Su situación se volvió difícil hace dos meses cuando sufrió un infarto. Lo ingresaron en el Hospital de la Paz de Madrid pero nadie de su familia podía estar con él. Sin embargo allí, no estuvo solo. Estuvo acompañado en todo momento.

Voluntarios de la Sociedad de San Vicente de Paúl estuvieron con José Luis las semanas que permaneció ingresado. Después, cuando le dieron el alta siguieron pendientes de él. Lo llevaron y lo acompañaron al hospital en cada revisión. José Luis está muy agradecido a estos voluntarios. Asegura que su recuperación ha sido posible gracias a ellos.

En España, esta Sociedad de San Vicente de Paúl cuenta con 3.200 socios y voluntarios. En lo que llevamos de año han acompañado a más de 55.000 pacientes como José Luis, en hospitales de toda España. Además llevan a cabo muchos más proyectos sociales por todo el mundo.

Desde su fundación hace 190 años, la Sociedad de San Vicente de Paúl, conocida popularmente como “Las Conferencias”, se han expandido por 155 países. Gracias a colaboradores repartidos por todo el mundo 30 millones de personas reciben a diario ayuda para sus necesidades básicas. Hablamos de personas sin hogar, inmigrantes, drogodependientes o mujeres en situación de vulnerabilidad.

Esta Sociedad de San Vicente de Paúl se prepara para celebrar el próximo año, el 175 aniversario de su llegada a España. Para ello, han inaugurado en Madrid una nueva sede con la que pretenden ampliar sus proyectos sociales.

Lo que quieren seguir haciendo es estar al lado de personas mayores que viven solas. También de pacientes que no tienen a nadie que esté cerca de ellos en los hospitales. Su labor es la de acompañar.

Es precisamente lo que hace Gregorio García Castro. Un día fue al Hospital de la Paz, en Madrid, porque a su mujer tenían que hacerle una prueba. Mientras esperaba en el pasillo conoció a un voluntario de la Sociedad de San Vicente de Paúl con quien se puso a hablar. A Gregorio le pareció muy interesante su trabajo y se apuntó también como voluntario: “Mi labor es acompañar a personas que están ingresadas. También las asesoramos en aquello que pueden necesitar. Somos unos 80 voluntarios que nos distribuimos por días para ayudar. Cuando damos un servicio o una actividad de este tipo no contamos la cantidad sino la calidad. Vamos detectando sus necesidades para actuar”.

Otro voluntario de la sociedad San Vicente de Paúl es Teófilo del Pozo que tiene 86 años. Colabora en la residencia Montserrat de Madrid donde viven 90 personas mayores: “Estoy allí desde hace 10 años y ayudo junto a 18 voluntarios. Hago una tertulia los lunes en la residencia en la que tratamos temas libres y en donde cada uno habla de sus experiencias. Cuando dejé la empresa y murió mi mujer decidí dedicarme a esto. Yo nunca me voy a jubilar, cuando no me funcione la cabeza, lo dejaré pero mientras tanto voy a seguir trabajando. Dar servicio a los demás es nuestra manera de vivir”.