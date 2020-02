Un taxista se "autoaísla" tras llevar al turista italiano con coronavirus: "Me dejan la comida en la puerta"

Los turistas alojados en el hotel H10 del de Adeje, al sur de la isla de Tenerife, permanecen en cuarentena ante la amenaza de la propagación de contagios del coronavirus tras descubrir que un médico italiano y su mujer, que se habían hospedado durante al menos una semana en el complejo, habían dado positivo a las pruebas de COVID-19.

En España ya son diez los casos confirmados de coronavirus, cuatro en Tenerife, entre ellos esta pareja italiana, dos en Madrid, dos en Barcelona y una en Castellón. El gran problema es que los dos primeros casos de Tenerife han obligado a las autoridades a aislar a más de 1.000 personas en el hotel de la isla por miedo a que la enfermedad se propague.

Mientras tanto, estas mismas autoridades intentan averiguar todos los lugares que visitaron estos dos turistas italianos y las personas con las que se relacionaron. Una de estas personas es Alfredo. Él se encargó de recoger a la pareja en el hotel y llevarla al hospital más cercano. En Mediodía COPE hemos hablado con este taxista. Alfredo nos reconoce que siente cierta incertidumbre porque los turistas han “cogido otros taxis y se han movido de aquí para allá y han salido a comer”.

Alfredo nos ha contado también que el trayecto fue aparentemente normal: “El señor ni estornudo, ni tosió, ni habló conmigo”. Sin embargo, al ver las noticias al siguiente día, le surgieron las dudas de si había sido él el taxista que le había llevado.

Además, ha contado a COPE que se ha aislado en su casa por prevención, aunque nos ha reconocido que hasta el momento nadie ha supervisado si está bien: “No me han dicho nada, no me han venido a ver ni médicos ni nada”. La relación con su familia ahora es algo peculiar, como nos ha afirmado. Tiene que ser con mascarillas a una distancia prudente y en cuanto a la comida cuenta que se “la dejan en la puerta”.