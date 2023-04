Misionero comboniano evacuado de Sudán en 'Mediodía COPE': "Hicimos una bandera blanca para escapar"

Ya están en Madrid los evacuados por España, ciudadanos no solo españoles tambien de otras nacionalidades europeas y latinoamericanos, desde Sudán.

Concluía con éxito la operación de evacuación coordinada por los ministerios de Exteriores y de Defensa. El avión militar que trasladaba a alrededor de un centenar de personas aterrizaba a media mañana en la base madrileña de Torrejón de Ardoz. Esta aeronave había partido desde Yibuti. En la operación de evacuación han participado 200 militares españoles, también del Ejército de Tierra. Se han utilizado tres aviones A400M y un A330.

En Sudán se ha quedado un grupo de españoles que han preferido no salir del país africano o abandonarlo por su cuenta.

Entre los que sí han regresado a España en el avión del Ejército ha sido el padre misionero comboniano José Javier Parladé de 81 años, y llevaba desde 1972 en Sudán. El misionero reconocía a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE que ha llegado cansado, por las circunstancias del viaje, pero contento por el trato y el vuelo, "me encuentro bien, un poco cansado, pero bien. El viaje ha sido estupendo, no tengo la manera de decir gracias, por nosotros y todos los demás, un viaje estupendo, nos han tratado estupendamente, gracias también al embajador", decía y recordaba que "primero llegamos a Yibuti y a las tres ya hemos salido para acá, allí hemos cogido un avión más cómodo y muy grande y hemos venido más cómodos".

El padre Parladé ha contado que habían perdido la esperanza de regresar a España por la grave situación que estaban viviendo en Jartúm zona de combates entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), "han sido días tremendos porque en la embajada nos prometían que querían recogernos, sacarnos de allí, pero no llegaban. Allí estaba yo, cuatro voluntarios y enfrente de la casa había cuatro monjas de la Caridad. Todos esperábamos que nos recogieran, pero no hubo manera, durante tres días nos decían que iban a llegar y no llegaban porque era muy difícil llegar hasta allí. Habíamos perdido la esperanza de salir de allí, pensamos que el avión ya se habría ido, pero el domingo a las 10 o así, una bomba nos dio en la Iglesia y en la casa, se nos empezó a quemar todo, no teníamos agua ni electricidad, no podíamos apagar el fuego y al final nos decidimos que había que abandonar la casa. Atamos una sábana blanca a una caña hicimos una bandera blanca para abandonar la zona con un miedo tremendo, y aunque disparaban conseguimos salir de allí gracias a Dios".

Y desde este mediodía ya se encuentra a salvo en España después de 51 años cumpliendo su labor misionera en Sudán.