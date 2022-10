La soledad: el lastre que acompaña a gran parte de las personas mayores y que intentan combatir de esta forma

La soledad es uno de los grandes lastres que acompaña a buena parte de las personas mayores. Comer sin compañía, pasar horas y horas compartiendo el tiempo con la televisión o la radio, sin nadie con quien hablar más allá de una llamada puntual o una conversación al salir a pasear por la calle. Este sentimiento es algo queafecta de forma grave a la salud, no solo física, también mental. Además, si a ello le sumamos que hay pensiones escasas y que muchos mayores tienen problemas para hacer frente a los gastos, la situación se convierte en bastante preocupante. Y, es que, esto probablemente es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad.

En 'Mediodía COPE' hemos ido hasta Churriana de la Vega, muy cerquita de Granada capital. Allí, han puesto en marcha un proyecto pionero que pretende acabar con esta situación que combina soledad con problemas económicos. Se trata de pisos compartidos para personas mayores. El objetivo es que tengan compañía en su día a día y que puedan hacer frente a los gastos comunes de manera conjunta, así la carga económica se alivia. Auramarina tiene 68 años, es de Venezuela y llegó hace un año a este pueblo. Ella compra una pensión de viudedad con la que no le llega ni para comprar el pan: "No sé cómo vive la gente", decía, quien recibe también ayuda de la familia. Auramarina ha comentado cómo es compartir piso: "Quiero independizarme y pagar los gastos o un piso sola me es imposible. La idea de compartir, el compartir gastos, el no estar sola... porque mi hermana tiene su familia". Ahora, Auramarina y Antonio son ahora compañeros de piso.

Para conocer más a fondo este programa en el que ayudan a las personas mayores a que compartan pisos y combatan así la soledad, hemos hablado con Gloria Megías, coordinadora de este proyecto que cuenta ya con 20 participantes y, la clave, es ese seguimiento que realizan: "Trabajamos mucho con las personas mayores. Sí que es cierto que venían quejándose de esa soledad y cada vez la luz, la comida... todo estaba subiendo y no llegaban a final de mes. Entonces, al Concejal de Servicios Sociales, Antonio Ruiz Rodríguez, se le encendió una bombilla y dijo, 'vamos a juntarlos', porque eran bastante y propuso juntarlos y que compartieran gastos, además de tener una compañía para mitigar la soledad", contaba Gloria.

La coordinadora también ha comentado cómo está siendo el seguimiento que están haciéndoles, en este caso, por ejemplo, a Aura y Antonio, y ha explicado que estaba yendo bien: "Por lo general sí. Sí que es verdad que en este caso estamos haciendo un seguimiento. Lo principal es hablar con ellos, ver cuáles son sus gustos, sus aficiones, sus manías también para ver si casan uno con el otro. Por norma general sí que hay buena sintonía. Sin embargo, si se ve que no va bien la cosa pues se hace el cambio. La cuestión es que estén bien, que estén a gusto y que vaya bien la cosa", señalaba Gloria Megías, añadiendo que si alguien estaba interesado solo tenía que llamar al Centro Municipal de Cultura de Churriana de la Vega para comenzar el proceso y terminar así viviendo acompañado y alejándose de la soledad.