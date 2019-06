Un sociólogo: "Ahora la gente quiere vivir experiencias vitales, tener hijos no está valorado"

España envejece, hay menos nacimientos que fallecimientos, según datos del INE en 2018 nacieron 369.302 niños y murieron 426.053 personas, es una tendencia porque España ha perdido población por cuarto año consecutivo, en 10 años el número de nacimientos ha caído un 40% en España.

Esto no es nada halagüeño si tenemos en cuenta que el sistema de pensiones no es sostenible, ya no basta con las cotizaciones de los trabajadores para hacer frente al pago mes a mes, para las prestaciones de julio se han tenido que sacar 7.000 millones de euros del préstamo con el que cuenta la Seguridad Social.

Hay menos nacimientos que muertes en España pero la inmigración nos salva, el año pasado llegaron más de 600.000 inmigrantes, los que más venezolanos, colombianos y marroquíes y apenas 300.000 han sido los que han salido de España en busca de trabajo. Esto hace que nos situemos cerca de los 47 millones de habitantes y con un saldo migratorio positivo, es decir, más inmigrantes que emigrantes y con un saldo vegetativo negativo de más de 56.000 personas, o lo que es lo mismo, hay más muertes que nacimientos, con todo esto se ha registrado el mayor aumento de población desde 2008.

Por Mediodía COPE ha pasado el sociólogo y profesor Juan Carlos Jiménez, afirma que es un alivio que aumenten los extranjeros porque sino "ya tendríamos un problema demográfico bastante importante, el estado del bienestar estaría en un grave problema".

Son muchos factores los que entran en juego en estos datos, la crisis ha focalizado en el problema económico, pero como afirma el sociólogo "es un problema cultural, la natalidad ya no es un elemento socialmente valorado por las mujeres, es prácticamente imposible de solucionar rápidamente porque es un tema cultural. Hace 50 y 60 años los salarios también eran bajos y se tenían hijos, la aventura de tener hijos era más valorada socialmente que hoy".

Juan Carlos Jiménez afirma que este es un problema que tienen todos los países desarrollados y en el caso de España llama la atención por la intensidad y la rapidez con la que se ha producido. En el caso de los jóvenes en España dice que "ahora quieren una estabilidad muy plena y salarios que te permitan desarrollar una vida más de cantidad que de calidad. La trayectoria vital de hombres y mujeres no está centrada en la natalidad, sino de vivir experiencias vitales. Cuando te planteas tener hijos estás en treinta y muchos años".

Respecto a la ayuda de la inmigración en la estadística el sociólogo afirma que tenemos una gran contradicción: "queremos que nos paguen las pensiones pero no les queremos mirar, como si no tuvieran impacto económico".

El futuro de la población para el profesor no cambia mucho del presente: "Viviremos en sociedades plurales y diversas, la alternativa a una identidad cerrada es inviable. En un futuro veo a España con una población inmigrante entorno a 6-7 millones de personas y con una tasa de natalidad muy parecida a la actual" finalizaba.