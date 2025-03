Un sacerdote de Granada explica lo que realmente significa la ceniza en el inicio de la Cuaresma: "Nuestro verdadero alimento"

La Iglesia celebra el miércoles de ceniza, la ceremonia que marca el inicio de la Cuaresma, los cuarenta días previos a la Resurrección de Jesús, a la Pascua Cristiana y, son 40 días, en memoria de los que Jesús pasó recorriendo el desierto. Es probable también que ese día, veas a más de una persona con algo de ceniza en forma de cruz en la frente, es lo que recibe toda la feligresía en esa misa del miércoles de ceniza pero ¿por qué? ¿qué simboliza?

Junto al sacerdote granadino Antonio Guzmán, conocido en instagram como @antonioguzmandi, hemos tenido oportunidad de conocer todos los detalles que tienen que ver con este tiempo de reflexión y espera. "La ceniza es para que recordemos que somos unos cenizos, ¿no? En la tradición bíblica la ceniza es símbolo de humildad, que no es infravalorarme o machacarme. 'Hummus' precisamente viene de suelo, del sustrato que hay para que lo que se siembra crezca.", subrayaba nuestro invitado.

"Es decir, ser humilde es reconocer lo que soy, cómo estoy, ni más ni menos. La ceniza me señala la posibilidad de reconocer mi pobreza, mi necesidad y también la fugacidad que tiene nuestra vida terrena. Desde ahí se entiende que sirva como símbolo para comenzar el tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo de conversión, de redirigir la mirada al amor de Dios, que es más grande que nuestros límites, pero que para recibirlo antes tenemos que reconocernos necesitados", apuntaba nuestro invitado mientras explicaba por qué se distribuye la ceniza entre los fieles en la Eucaristía del miércoles de ceniza. Además, la proveniencia de la propia ceniza también tiene un significado especial, además del simbolismo que representa.

"Se obtiene de la quema de las palmas bendecidas del último domingo de Ramos. Esas palmas con las que se aclamaba a Jesús como rey entrando en Jerusalén unos días antes de crucificarlo. Esto nos recuerda también que la gloria de este mundo es bastante pasajera", puntualizaba Antonio Guzmán, quien acumula más de 30.000 seguidores en redes sociales y se ha convertido, además de en sacerdote, en 'misionero digital.

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar también sobre la diferencia que existe entre el ayuno y la abstinencia que ponen en práctica los cristianos durante estas semanas previas a la resurrección de Jesús y de forma especial todos lo viernes antes del viernes Santo.

"El ayuno es la propuesta de minimizar una de las comidas del día. Algunas personas, por costumbre o por su decisión espiritual, lo prolongan quizá durante todo el día. Y la abstinencia consistiría en prescindir durante toda la jornada del consumo del alimento de la carne", añadía nuestro invitado

¿Por qué la carne y no cualquier otro alimento?¿qUÉ SIMBOLIZA?

Pero, ¿por qué la carne y no otro alimento?; Esta cuestión es algo sobre lo que también ha incidido el sacerdote de la alpujarra granadina: "Ya los primeros cristianos está registrado que desde el siglo II los viernes dejaban de comer carne en relación con el día de la muerte de Cristo. Por lo tanto, vemos que lo primero es que tiene un paralelismo con la carne del cuerpo de Cristo, que es nuestro verdadero alimento.

Lo segundo sería que la carne en aquella época era un alimento valioso, no exigía las hojas texturizadas ni los batidos de proteína y era la fuente de ciertos nutrientes que solo podían obtener de este modo. El tercer símbolo era unirte además a los pobres que por ser valioso no podían obtenerlo. Y un último sentido y no menos importante es estar en comunión con toda la iglesia. Abstenernos todos de carne nos ayuda a reconocernos como un mismo cuerpo en el que la carne que nos da vida es la de Jesús", finalizaba nuestro invitado.