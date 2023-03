Roban un ordenador de 1. 500 euros adaptado para una niña ciega de 11 años

Alba tiene 11 años y es de Sevilla. Le gusta ir al colegio, jugar con sus amigos en el parque, montar en bicicleta y patinar. Alba hace todas las cosas típicas de una niña de su edad; y todo, con una ceguera total desde que nació.

Así que puedes imaginarte la de barreras que ha tenido que superar esta niña para que su discapacidad no sea un impedimento a la hora de llevar una vida lo más normal posible.

La pequeña necesita un ordenador adaptado para sus clases y se lo han robado. La semana pasada lo dejó olvidado en el coche en el rato de la comida. Ella y su madre Silvia subieron a casa a comer pero no esperaban que en tan poco tiempo les rompiesen la ventanilla y se llevasen el maletín con el ordenador de Alba.

Sergio Montero, profesor y coordinador en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla donde acude Alba desde bien pequeña para aprender a desenvolverse en su vida escolar, explica en 'Mediodía COPE' que el ordenador de Alba tiene “un software específico que junto al braille permite a la niña acceder a todo el contenido como las páginas de Internet, el Word… para poder hacer su día a día a día como cualquier otro niño con su visión”.

Aquí aprende a leer en braille, a familiarizarse con la tecnología con la máquina Perkins para después aprender a desenvolverse con su ordenador.

Este portátil tiene una adaptación valorada en más de 1.500 euros y cuenta con un teclado en braille. Pero también con varios programas específicos para personas con discapacidad visual que les ayudan a aprender lengua, matemáticas o música porque “todo el contenido que tiene en la pantalla se lo muestra a Alba de manera hablada y así puede leer y conocer todo el contenido que hay en la pantalla del ordenador”.

Esta particularidad hace que el ordenador vaya a ser inservible para el que lo haya robado. El pórtatil no puede ser usado por nadie más que no sea ciego. Y que no sea Alba. Por eso su familia y profesores piden que se le devuelva, “sería un detalle, porque por una trastada dejan a la niña sin su recurso diario”, dice el profesor.

Además, asegura Sergio que “se va a dotar de nuevo ordenador a Alba”, pero señala que ahora se “está adaptando a esa transición sin este recurso”.

Alba ha tenido que adaptarse de nuevo a la antigua máquina Perkins que para que te hagas una idea vendría a ser más parecida a una máquina de escribir que a un ordenador. Es más pesada, tiene menos teclas y hace más ruido.

Por no hablar de lo que a todos nos pasa cuando nos roban un ordenador: todo lo que tenía dentro, sus trabajos de clase, ha perdido todo.

Por eso cuando se enteró de lo ocurrido, Alba se quedó destrozada. Pero poco a poco ha ido animándose para hacer lo que toda su vida ha hecho: sobreponerse a los inconvenientes de la vida.

Una vez cursada la denuncia del robo por parte de los padres, ya se han hecho las peticiones pertinentes a la Junta de Andalucía que es quien proporciona la herramienta y a Fundación ONCE, que se encarga de adaptar ese ordenador.Así que muy pronto Alba volverá a tener su portátil para ocuparse de lo único que debería preocupar a un niño

