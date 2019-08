Un restaurante de Valencia incorpora dos robots como camareros

La tecnología y la robótica se está implementando poco a poco en nuestro día a día. Lo que antes veíamos solo en películas de ficción ahora ya se ha convertido en realidad teniendo coches autónomos, cocinas inteligentes, robots aspiradoras... Un avance que cada vez coge más fuerza y que ya llega al sector laboral. Algunos puestos de trabajo cuentan con robots que son capaces de realizar las tareas de un humano mejorando la capacidad de producción. Nos hemos ido hasta Valencia donde un restaurante chino ha apostado por la innovación y ha colocado a dos robots para servir la comida a las mesas.

El bar está en el barrio de Benimaclet y se ha convertido en un referente tecnológico al ser el primer restaurante en incluir dos robots como camareros para servir al cliente. Así contaba el dueño el pasado lunes en los micrófonos de Herrera en COPE cómo funcionaban: "El robot va a atender directamente a los clientes. Les sirve la comida, las bebidas, el café, todo lo que hace un camarero. Lo hemos traído desde China". Unos camareros que nunca antes se habían visto en nuestro país. Tal y como comentaba Eric Xan, este restaurante es el primer negocio en implementar la tecnología de la robótica para el servicio a mesa: "No soy el primero en implementar robots en el ámbito laboral pero si soy el pionero en implementar un robot como camarero".

Un restaurante que apuesta totalmente por la tecnología y los robots, llegándola a implementar incluso hasta en los fogones. Y es que la comida que ofrece Eric en su negocio está preparada también por robots: "Tenemos una cocina inteligente con control por tecnología. Es una cocina que utiliza 100% electricidad. La placa se controla en su totalidad por un sistema tecnológico que consigue ahorrar energia eléctrica y no utiliza químicos a la hora de limpiar". Aunque la cocina esté robotizada, Eric tiene empleados en su negocio. La cocina funciona también gracias al aporte humano de sus empleados que se encargan de monitorizar que todo funcione tal y como está previsto: "Hay cocinero pero se encarga de dar órdenes a los robots. Se encarga de revisar que todo está en orden y de que todo sale bien. Cuando acaba el proceso coge la comida y la pone en el plato que sale a la mesa".

Una comida que respira aire de futurismo. Xan asegura que no queda mucho para que los robots acaparen nuestro día a día y que en otros países del mundo esto está ya implementado y muy normalizado: "No es nada lejano. La tecnología se está desarrollando mucho en estos últimos años. Los robots ya se emplean en muchos paises, de hecho me surgió la idea de ponerlo aquí durante mis vacaciones en China". Con restaurantes como los de Eric queda demostrado que la tecnología ha llegado para quedarse y que con restaurantes como este, uno se puede tener la sensación más próxima de estar en un restaurante del futuro.