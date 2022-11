Un reputado juez explica cómo debes actuar si te okupan la casa: "El problema es..."

Tanto la compra como el alquiler de vivienda sigue sumando problemas. El reto de encontrar casa es cada vez más complicado. A raíz de esto, surge un problema que también es muy habitual en nuestro país. La ocupación es un problema desde hace años en España y que sufren muchas familias que ven que les cuesta la vida, mucho esfuerzo y desgaste conseguir que desalojen su casa.

Pues esto va a cambiar por lo menos en Madrid, porque la Audiencia de esta provincia ha establecido que siempre que haya indicios sólidos de allanamiento de morada o de usurpación por parte de okupas, se emitirá rápidamente una orden de desalojo. Basta con que haya indicios y esto es un matiz importante. Y esto, si se extendiera a otras regiones, podría ayudar en otros casos como el de Eugenia.

Esta asturiana le alquiló su casa a una familia, pero pronto llegaron los impagos. Los inquilinos no solo no hacían frente a las mensualidades, sino que, cuando venció el contrato, decidieron no marcharse. Tras dos órdenes de desalojo, Eugenia ha podido recuperar su casa, pero cuando abrió la puerta, se la encontró destrozada.

"Los requisitos son los que indica la jurisprudencia"



Se encontró todo destruido, no tenía muebles, ni camas en las habitaciones, basura por todas partes, la cocina quemada, el garaje inundado... Pues con la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid situaciones como ésta podrían cambiar porque el desalojo se puede acelerar como medida cautelar.

"Los requisitos son los que indica la jurisprudencia con carácter general para adoptar cualquier medida cautelar y que haya unos sólidos indicios de delito. En este caso, se ve claro que el denunciante es el titular de la vivienda ocupada y existe una voluntad clara en contra de esa ocupación", explica Juan Pablo González, presidente de esa Audiencia Provincial de Madrid, sobre qué se debe tener en cuenta para poder poner una orden de desalojo.

"Y, evidentemente, que no haya ningún título o contrato que pueda legitimar esa ocupación del inmueble", aclara. "La okupación provoca unos efectos perjudiciales para el legitimo propietario. Lo que pretende la Junta es que, ante la duda, incitar criterios que no tienen carácter vinculante, pero sí una fuerza moral en la medida en la que tratan la Ley para dar una respuesta uniforme ante estos supuestos", apunta.

"El problema es que algunos jueces consideran que el desalojo automático solo procede cuando se trata de la vivienda habitual, otros extienden esa medida de protección a las segundas viviendas... Existe también la duda del derecho al desalojo si se trata de una titularidad pública o privada", comenta sobre los problemas existentes. Acto seguido, en el audio, el juez aclara qué tipo de delito es la okupación y las consecuencia que tiene, además de cómo te deben enfrentar a ello.