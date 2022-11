¿Quién es 'Yolanda' que inspiró a Pablo Milanés para componer su canción más emblemática?

Eran comienzos de los años 70. Acababa de nacer la pequeña Lynn, la primera de tres hijas.Como es normal, aquellos fueron días de emociones y felicidad en casa y por eso su padre, un auténtico artista, cogió la guitarra solo unos días después y se puso a hacer lo que mejor sabía.Componer.

Acorde tras acorde, fue dando forma a una auténtica carta de amor, dedicada a su mujer.

“Si he de morir quiero que sea contigo” decía aquel tema que curiosamente, el padre estrenó con la pequeña Lynn. La recién nacida no podía dormir, y Pablo, su padre, cogió la guitarra y se puso a cantar para regalarle la calma que no encontraba.

Yolanda es uno de los temas más emblemáticos que creó Pablo Milanés; se inspiró en su segunda esposa Yolanda Benet. Y con sus acordes recordamos hoy al cantautor cubano fallecido a los 79 años de edad, aquí en nuestro país, 10 después de ser ingresado por varias infecciones.