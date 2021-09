¿Quién paga la factura de la DANA?

Coches arrastrados, casas inundadas, negocios destrozados y cosechas enteras echadas a perder. Para cuantificar económicamente todos los desperfectos ocasionados por estas precipitaciones quizás sea pronto, pero lo que sí está claro es que tienen un precio. Si eres uno de los afectados, esta es una de las preguntas que te puedes hacer. ¿Quién paga todo esto? En ese sentido hay dos claves. La primera es muy evidentemente pero fundamental: tener seguro.

César tiene un restaurante en Guadamur, Toledo. Sigue contando los material y electrodomésticos que han quedado inservibles. “Estuvieron ayer mirándolo por encima. Me van a mandar un perito para que vea mis daños concretamente y parece que no va a haber ningún problema. Cuando son catástrofes naturales no se hace cargo el propio seguro, se hace cargo el consorcio”, afirmaba César.

Este hostelero hace referencia al Consorcio. Esta es precisamente la segunda clave. El Consorcio es una institución que forma parte del sector de los seguros en nuestro país. Es algo que nos cubre ante este tipo de fenómenos naturales. “Cuando son daños, como en este caso que son catastróficos, lo que interviene es una figura como la del Consorcio Compensación de Seguros. Son los que tramitan los daños a través y se hacen cargo de las indemnizaciones”, explicaba el presidente del Consejo General del Colegio de Mediadores de Seguros, Javier Barberá.

Los afectados viven un proceso administrativo en el que tienen un claro objetivo: demostrar los desperfectos que han sufrido. A Diego, de Cobisa, se le ha inundado su clínica veterinaria. “Ya hemos hablado con las aseguradoras y por supuesto que tendremos que adelantar todo lo que podamos. Esto irá despacio pero tenemos que ir demostrando todo lo que se ha estropeado”, comentaba este toledano.

Una situación que a cualquiera le puede pasar en algún momento. Dado el caso, ¿qué tienes que hacer? ¿Hay plazos para reclamar? Según explicaba Barberá, “recoger pruebas de los daños que se han efectuado: fotografías, generar facturas, guardar todas todas estas cosas para que en el momento de la aplicación se pueda facilitar la labor y, sobre todo, darle toda la información lo más rápido posible a la compañía aseguradora. Hay 7 días de plazo para comunicar al asegurador a qué daño”.

Por ello, es esencial tener seguro. En principio, todos lo tienen, pero hay casos en los que ni siquiera es rentable contratarlo. “Los cultivos al exterior que se permiten por metro cuadrado digamos que no nos sale a cuentas por el valor que tiene la planta. Nos cuesta más el seguro que no el valor que nosotros vamos a extraer de aquella producción al cabo de un año. No se puede asegurar porque económicamente no es viable” señalaba Isidro, agricultor afectado por la Dana en la localidad tarraconense de Alcanar.