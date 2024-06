Un refresco bien fresquito, una botella de agua y unas patatas entran increíblemente bien cuando hace tanto calor y comienza a asomar el verano. Sabemos que no hay mejor lugar que hacerlo que en una terraza y con amigos, por eso, se ha convertido en uno de los planes preferidos que tenemos todos en esta época.

Y, ni te contamos cuando se trata de venir a tu bar de confianza y que te conozcan hasta el punto de que los camareros sepan que vas a tomar "lo de siempre". Claro, que para eso hace mucha falta que vayas en muchas ocasiones, siempre te pidas lo mismo, y los camareros sean extremadamente profesionales.





Es lo que siempre han querido y hacen en el bar Donald de Sevilla, un céntrico establecimiento que es más que conocido en la ciudad, porque su trato es inmejorable. Sin embargo, en los últimos tiempos han tenido algún que otro problema, especialmente, con el personal.

Y es que no tienen tantos camareros como antes, y, por primera vez en 50 años, se han visto obligados a cerrar algún día "por descanso del personal". Hacen encajes de bolillos para poder cuadrar todos los turnos y, aun así, no es suficiente.

Por eso mismo, Mariano, dueño del bar, ha decidido publicar en redes sociales una oferta de trabajo para reclutar más camareros con una condición muy específica.

La curiosa condición para poder contratar a personal

Mariano quiere a gente que tenga continuidad en el negocio y de ahí que publicase esa oferta que se ha popularizado en cuestión de horas. “Se necesitan camareros o camareras con bastante experiencia en el sector de la restauración. Y a ser posible, con más de 45 años.

Así rezaba un anuncio que hace unos días se publicaba en el perfil que el bar Donald de Sevilla tiene en Facebook y que en cuestión de pocas horas ha corrido como la pólvora.

Desde luego no es una oferta habitual, porque estamos acostumbrados a que las empresas reclamen a jóvenes y no tanto a trabajadores “seniors”.

Sin embargo, Mariano dice que, aunque su experiencia con jóvenes ha sido buena, no quiere contratar a los más inexpertos, porque tienen a irse a los pocos meses.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Siempre pongo detalles para que sean personas mayores, con hipoteca, responsabilidad, carga familiar, que tengan una carga económica que me duren 10 o 15 años. Hemos tenido experiencias malas y muy buenas, nos eligieron 3 universidades italianas para dar cursos a estudiantes de Erasmus de cocinero y de camarero, y fue de lo más satisfactorio" explicaba.

Con esta oferta, han llegado a presentarse 40 candidatos, y ha tenido que hacer una criba de lo más interesante, hasta quedarse con cuatro candidatos.

"El mismo viernes tenía a 40 personas, hay que cribar mucho porque no todos están aptos, me he quedado con cuatro. Iremos probando, estoy muy satisfecho porque tengo una cola de gente que dan la talla. Esto para mí ha sido un bombazo, son muchos los que necesitan trabajar" decía.

Sus experiencias con los más jóvenes

Desde luego, encontrar a camareros con amplia experiencia no es algo tan habitual, sobre todo porque, como explicaba, terminan yéndose a los meses.

"Si tenemos un convenio y se te paga, la persona que están en esta casa tienen sus gratificaciones porque son profesionales. Uno que llega con 20 o 25, hay que enseñarlo porque no son profesionales, y dicen que tienen que ganar lo mismo que los profesionales, que eso les quema a ellos" expresaba.

"Habrá que aprenderlo y enseñarlo, tenemos una escuela de hostelería en Sevilla, pero no podemos aspirar a eso porque esos aspirantes buscan cinco estrellas Michelín. Estamos entre el profesional de primera y el cargador que empuja la cerveza. Nosotros necesitamos a una persona profesional" sentenciaba.