¿Qué dice el documento vaticano que permite bendecir a las parejas que se encuentran en situación irregular?

El pasado mes de diciembre el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el área del Vaticano encargada de ayudar al Papa y a los obispos a difundir y a defender esta doctrina de la Iglesia, publicó una declaración titulada “Fiducia supplicans”.

Fue aprobada por el Papa Francisco y ha dado luz verde a los sacerdotes para que puedan bendecir a aquellas parejas que se encuentran en situación irregular. Hablamos de personas divorciadas, de parejas civiles no casadas, de parejas de hecho o de de personas del mismo sexo.

El documento confirma rotundamente la doctrina tradicional sobre el matrimonio de la Iglesia que considera contrarias a la ley divina las relaciones sexuales mantenidas al margen del matrimonio.

Lo que sí hace esta declaración es ampliar el concepto de bendición. Eso sí el documento hace algunas aclaraciones. Las bendiciones a parejas del mismo sexo, a divorciados y a parejas que conviven sin haber pasado por el altar no tendrán un rito específico que pueda llegar a confundirse con el del propio matrimonio. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha pedido que sean bendiciones breves y que duren como máximo 10 o 15 segundos.

El pasado jueves el dicasterio para la doctrina de la fe señaló que estas bendiciones no suponen un visto bueno a esas formas de vida. Asegura que no pretende justificar algo que no es moralmente aceptable y que es solo la repuesta de un pastor a dos personas que piden la ayuda de Dios.

Hoy en Mediodía COPE, Rafael Domingo Oslé, Catedrático de la Universidad de Navarra y miembro de la Cátedra de Derecho y Cristianismo de la Universidad Emory de Atlanta, ha explicado el motivo por el que esta declaración está causando tanto revuelo y tanto ruido: “Siempre que en la Iglesia se abre una puerta hay revuelo. La corrección política está ahí, la politización de la vida religiosa está ahí y luego el Papa tiene amigos y detractores. Hay personas que utilizan esta declaración para decir que la Iglesia Católica esta a favor del matrimonio homosexual y luego hay personas que ven en esta declaración una salida de tono del Papa Francisco”.

Rafael Domingo Oslé también ha señalado las aportaciones más importantes de este documento: “Aquí el Papa Francisco actúa de buen samaritano. A él le gusta salirse del camino para buscar a la oveja descarriada. Es el Papa de la misericordia y abre la puerta de la Iglesia para todo el que quiera acerarse a ella”.

El Catedrático de la Universidad de Navarra se ha referido también a la diferencia que existe entre una bendición litúrgica y una no litúrgica. También ha aclarado si la bendición va dirigida a la propia unión o a las personas: “Hasta ahora las bendiciones se consideraban que eran litúrgicas, ahora lo que ha hecho el Papa es ampliar la idea de bendición y decir que hay bendiciones que no son litúrgicas. La diferencia es la palabra liturgia. La liturgia es la actualización del misterio pascual de Jesucristo. Otra cosa distinta es una bendición mas pastoral de un pastor a personas que se le acercan. Quiere implorar a Dios para que les ayude a salir adelante ante tantos problemas que tiene la vida. La gran aportación es que nadie puede quedar excluido de la Iglesia y toda persona se puede acercar a recibir una bendición con independencia de la posición en la que se encuentre. No se bendice la unión, se bendice a la persona. No se bendice el pecado, se bendice a la persona. Es un amor incondicional. El papa ha decidido que la iglesia misericordiosa ame incondicionalmente, esto es una manifestación de ese amor incondicional. Esta bendición es un punto de encuentro para que muchas personas vuelvan a la Iglesia”.

Esta realidad no se vive de la misma manera en todo el mundo por lo que es importante atender a cada contexto. Por ejemplo hay muchos países donde por ejemplo la homosexualidad está perseguida y penada. Para Domningo Oslé es una prueba más de la diversidad que existe en nuestra Iglesia: “Cuando la Iglesia habla lo hace para el mundo. Hay que tener la perspectiva de la Iglesia universal eso explica que haya algunas conferencias episcopales que hayan manifestado sus dudas. La unidad requiere de diversidad. Una cosa es la diversidad y otra la confusión. Se busca que haya diversidad”.

Por último, Rafael Domingo Oslé ha querido señalar dos palabras que deben guiar la realidad actual: discernimiento y acompañamiento: “Es todo. Es una moral de acompañamiento. La posición de la Iglesia es acompañar hasta el final y Francisco está dando una lección al mundo porque sabiendo que esta declaración iba a ser tremendamente conflictiva ha dado un paso adelante”.