¿Pueden echarme de una tienda por no utilizar la mascarilla? Estos son los escenarios que se podrían dar

La mascarilla en interiores dejará de ser obligatoria a partir del miércoles. Nos falta conocer el Real Decreto donde se expliquen bien las excepciones, pero ya sabemos que tendremos que seguir utilizándola en los transportes públicos, los centros sanitarios y en las residencias de mayores.

Pero, ¿qué va a pasar cuando vayamos a trabajar, si estamos en una oficina o en cualquier lugar de trabajo en interior? ¿Nos pueden obligar a llevarla? La respuesta es sí. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha detallado que las empresas serán las responsables de dictaminar el uso de las mascarillas en el entorno laboral. También nos lo ha confirmado en Mediodía COPE Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio. “Evidentemente, la empresa podrá obligar a sus empleados a usar a la mascarilla si así lo determina Prevención de Riesgos Laborales pos seguridad o porque haya una persona vulnerable y haya que protegerla. Aún así, habrá que proteger la concienciación para evitar posibles conflictos”, asegura Torres.

¿Pero qué va a pasar en las tiendas, en los comercios? Nos hemos ido a Santander, hasta la tienda de ropa de María. Nos ha contado que ella no la llevará puesta a partir del miércoles aunque va a “depender del numero de personas que tengo en la tienda. O habrá gente que me pida que me la ponga y yo por respeto lo haré, y habrá gente que no le importe que no la lleve puesta. Entonces, voy a obrar un poco en función del momento y de las personas”.

Entonces, ¿qué pasa con el “Derecho de Admisión” de los locales? Ese cartel que vemos en casi todas las tiendas. Por ejemplo, hay restaurantes que obligan a llevar a los hombres chaqueta y corbata pero, ¿pueden obligar también a entrar con mascarilla? Rafael Torres, el presidente de la Confederación Española de Comercio nos decía que en su opinión “De cara a los clientes no se podrá obligar pero habrá que hacer un esfuerzo para evitar situaciones tensas y, seguro, que la gran mayoría aceptará esta forma de llegar, de nuevo, a la normalidad”.

Aún así, probablemente, habrá excepciones. El catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz, nos ha explicado que un bar sí que podría obligar a sus clientes a llevar la mascarilla , por ejemplo, si está cerca de un hospital. “Hay un derecho de libertad de empresa que dice que una situación como esta, se puede aplicar un un principio de precaución para velar por la seguridad del negocio”, nos explica el catedrático.

Pero para que un negocio tome esta decisión que obliga a llevar mascarilla, tendrá que pedir permiso a la comunidad autónoma en la que está, explicar las razones por las que lo hacen y que se lo autoricen. “El derecho de admisión permite lo que se llama unas condiciones especificas de admisión. La mascarilla puede ser una de esas condiciones”, asegura Agustín Ruiz.

Por tanto, habrá que esperar entonces al miércoles, primero para ver qué dice ese Real Decreto que publicará el BOE, y luego para ver si nos encontramos con esos carteles que nos obligarán en los negocios a utilizar las mascarilla en su interior.