Pueblos sin cobertura ni conexión a Internet

Ángel Luis del Arco es el alcalde de Zamayón, una localidad de poco más de 200 habitantes de Salamanca. Alcalde y dueño del bar. Contesta al teléfono desde la calle porque en casa no recibe ni una sola llamada, “aquí estoy, pasando frío”, dice. En su pueblo no llega ni el 4 ni el 3G, ni ningún tipo de red. Los vecinos tienen un fijo y un móvil. “Tenemos una casa rural a la que viene gente de fuera. Pusimos ahí un punto de Wifi y ahí vamos a veces a llamar por WhatsApp. En casa no se puede”, explica el alcalde.

Piden ayudas y reclaman su parte a la Junta de Castilla y León pero llevan diciéndoles que sí muchos años y nadie soluciona el problema. Se supone que este año la Junta ha recibido un presupuesto para intervenir y que lo harán en el próximo 2022. Esta promesa se repite desde 2010.

David Rodrigo es propietario de una Casa Rural en Santa María de Valdeón, un pequeño municipio de León, en los Picos de Europa. El problema es que solo una compañía opera en la zona y cuando falla, falla por completo. “Tenemos que llamar a la compañía cuando los teléfonos a penas funcionan. Además siempre te ponen con una operadora. Es muy complicado que alguien se acerque y solucione el problema”.

Este problema ocurre en las zonas más rurales, despobladas y alejadas. Pierden en todos los sentidos y más ahora cuando la pandemia y el teletrabajo abrió la puerta para estos municipios. Muchos urbanitas tomaron la decisión de trasladarse a zonas más tranquilas para trabajar desde allí. Bruno de Oliveira tuvo esa idea. Es francés y trabajaba en Madrid, pero se trasladó a Navandrinal, un municipio de Ávila. Tardó poco en darse cuenta de que muchas veces trabajaba con dificultad: “hay una ladera en la montaña en la que hay más cobertura. Ahí voy cuando en casa no funciona y tengo que hacer una llamada”.

Las zonas con menos conexión se encuentran, sobre todo, en Castilla y León y en Galicia. Cualquier gestión es más complicada y las emergencias se solucionan con el tiempo en contra. Una brecha, la de la desigualdad digital, que ocurre en pleno 2021.