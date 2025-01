Este es el protocolo de actuación si se incendia un coche en un túnel de la carretera

Madrid, 7 de la mañana, en uno de los túneles del Pardo de la M-40, kilómetro 49. Todos los conductores que estaban ahí en ese momento han escuchado este mensaje:

"Atención, ha ocurrido un incidente. Abandonen el vehículo con las llaves puestas. Caminen hasta la salida".

Eran los servicios de emergencia avisando de que un vehículo se había incendiado y había que abandonar todos los vehículos que se encontraban en el interior del túnel.

Afortunadamente, hay que decir que el conductor de ese coche que ha ardido ha salido ileso.

De entrada en esa M-40, 12 kilómetros de retenciones. Se cortó la M-40, quedando parados, completamente, en un embudo.

Y aunque la DGT advierte de que es una situación poco común en nuestro país, lo cierto es que ha ocurrido y no todos los conductores saben o sabemos a ciencia cierta cómo hay que actuar correctamente en estos casos.

En España existen en la actualidad más de 400 túneles que forman parte de la red estatal de carreteras. Entre todos ellos suman más de 200 kilómetros, 200 kilómetros bajo tierra.

El más largo, es el túnel del Manzanares, uno de los túneles de la M-30, con una longitud de seis kilómetros.

protocolo de actuación al incendiarse un coche en un túnel de la carretera

Si nos encontramos en una situación así, lo primero que tenemos que hacer, aparte de mantener la calma, es encender las luces de emergencia y posición para alertar al resto de usuarios de nuestra posición y tener en cuenta que la situación puede ser muy peligrosa.

Como nos explica en 'Mediodía COPE' el profesor de autoescuela José Blas Merinero, "hay que recordar que no es lo mismo que estar al aire libre. Es un sitio confinado y que, pues, cuando uno entra no sabe lo que se va a encontrar. Y aunque hayan mejorado mucho los elementos de seguridad, siempre en un túnel, un incendio es mucho más peligroso que en el exterior".

A la hora de movilizar el coche, lo debemos hacer lo más cerca posible del lado derecho para permitir el paso de los servicios de emergencia.

Y una vez que ya nos hemos apartado, abandonar el coche. Hay que apagar el motor y, muy importante, dejar las llaves puestas y no cerrar las puertas para que el vehículo se pueda retirar con facilidad.

Aunque lo de dejar las llaves puestas en el coche es cierto que no inspira mucha confianza para muchos de los propietarios de los coches. Para su tranquilidad, hay que recordarles que una vez se resuelva el incidente, se puede recuperar el coche igual que cuando la grúa se lo lleva.

"Si los equipos de seguridad se llevan nuestro vehículo con la grúa, lo retiran; nosotros tendremos que ir a buscarlo a los parkings donde ellos lo hayan dejado. Hay unas zonas de estacionamiento para cuando se retiran los vehículos, donde se dejan hasta que el dueño pasa a recogerlos", nos recuerda Merino.

Eso sí, para retirarlo tienes que ir al titular del vehículo y aportar la documentación necesaria que lo demuestra y puede que en ese caso te hagan pagar alguna cantidad por el coste que supone haber retirado el coche.

Una vez que hemos dejado ese coche en el túnel, ahí, abandonado, claro, con las llaves puestas, es muy importante no olvidar ponerse el chaleco reflectante para que se nos vea bien y buscar la salida de emergencia más próxima siguiendo las señales de evacuación.

Es crucial también caminar en dirección contraria al fuego hasta el área de seguridad más cercana o hasta el exterior, pero siempre por las zonas excluidas al tráfico y nunca a ser posible por la calzada.

Si nuestro vehículo es el que se ha incendiado o es un coche que está cerca del nuestro, podemos intentar apagar el fuego con un extintor o con alguna manguera que haya en el túnel. Pero si no nos vemos capaces o nos agobiamos, que es lo normal, pues lo mejor es solicitar ayuda desde un poste SOS, que suelen estar disponibles, normalmente, cada 100 o cada 250 metros o desde cualquier móvil llamando al 112.

Luego, para evacuar el túnel es muy importante, como decimos, seguir las instrucciones de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado que actúan en estos casos.

Bomberos, policías, médicos y personal de Protección Civil que irán dando las indicaciones oportunas para que la evacuación se haga de la forma más ordenada y rápida posible. Es muy importante, si te dicen que dejes el coche, pues que lo tienes que dejar.

En los túneles de la M-40, donde se ha producido este siniestro este martes, hay un completo sistema de seguridad para comunicarse con los conductores.

El profesor de autoescuela explica que "en estos túneles modernos de la M-40 hay cámaras de seguridad y se ponen en contacto con la gente a través de megafonía. Nos dan órdenes y nos transmiten la tranquilidad".

Si aún no han llegado, hay que seguir las señales de evacuación que hay en todos los túneles y que se pueden ver incluso en caso de apagón. Pero lo más importante es mantener la calma, no perder los nervios.

Es fundamental para que todo se desarrolle según los protocolos y no se produzca una tragedia aún peor.