El problema del paro juvenil en España: "Nos piden hasta cinco años de experiencia para contratarnos"

Analizando la situación y el dilema del empleo en España hoy 'Mediodía COPE' se ha trasladado hasta Andalucía, una Comunidad Autónoma que contrasta a la perfección la situación laboral que se da actualmente en nuestro país. De hecho, se trata de la región en la que más ha bajado el paro en términos absolutos durante el pasado mes de octubre, pero Andalucía sigue siendo la región con mayor número de desempleados en España: más de 760.000.

Entre los jóvenes también es un problema muy alarmante. El paro juvenil allí se sitúa en el 36%. Por ejemplo, María, de 20 años y recién graduada en un módulo de Formación Profesional de prótesis dental, se queja de que se les exige experiencia laboral para ser contratados, cuando la única que tienen es la de las prácticas, que apenas duran un par de meses. Además vive en Cádiz, ciudad que tiene una tasa de paro del 21%, casi el doble que la de España y cuatro veces superior a la media europea.

Más allá del sector turístico, para estos jóvenes es muy complicado abrirse hueco en el mercado laboral a pesar de tener una muy buena formación, como es el caso de Aída, graduada de marketing y publicidad. También se queja de la exigencia de experiencia para trabajar: "Me piden incluso cinco años de experiencia. Los únicos contratos en los que no la piden es en prácticas, en las que te pagan 600 o 700 euros. Que no está mal pero habiendo estudiado un doble grado..."

Un panorama desesperanzador que empuja a jóvenes a la economía sumergida. Álvaro trabaja como camarero después de dejar sus estudios de administración y dirección de empresas. Pero además lo complementa por la noche sirviendo copas, sin seguro. Allí trabaja unas 7 horas los sábados y domingos, el sueldo no es bueno y no cotiza esas horas. A todo esto hay que añadirle que está estudiando para ser técnico superior en acondicionamiento físico.

El del paro en España es un dilema porque tenemos cerca de 3 millones de parados, pero a la vez hya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir.