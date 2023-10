¿Por qué sentimos la muerte de Matthew Perry como un amigo? Una doctora en 'Friends' explica este fenómeno

Hoy, ese sofá de una céntrica calle de Nueva York, se ha quedado más vacío que nunca. Tiene un hueco que será imposible de llenar y que deja a todos un poco más vacíos y desahuciados. Es el sofá de Friends, en el Central Perk, que hoy tiene que decir adiós definitivamente a Chandler Bing, o, mejor dicho, a su actor, Matthew Perry.

El actor de 54 años fallecía el domingo en lo que, aparentemente, parece un ahogamiento accidental en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, después de sufrir un paro cardíaco. Aunque él no había tenido una vida fácil, marcada en parte por el alcoholismo y las drogas, se esforzaba por hacer, durante diez años, reír al público con su personaje en Friends.

Algo que consiguió y con creces, por lo que hoy, el mundo, se queda algo más vacío. De él podríamos decir millones de cosas, pero, la que no deja de destacar, es la de la mordacidad, ironía, sarcasmo y diversión con las que dotó a su personaje en la serie. Él tenía un talento innato para hacer reír, a pesar de que estuviese roto por dentro.

Hemos sentido su muerte, en efecto, como si se tratase de un amigo. Pero, ¿por qué nos pasa eso? Es lo que nos explica María del Mar Grandío, profesora de Ficción Seriada en la Universidad Católica de Murcia y especialista en Friends, de la que hizo su tesis doctoral.

La razón por la que sentimos la muerte de Matthew Perry como un amigo

Son muchos los fans de la serie que, desde el domingo, echan mucho de menos a Matthew Perry, quien encarnó con tanto atino a Chandler Bing. Pero, ¿por qué sentimos, irremediablemente, que hemos perdido a un amigo? Pues es lo que nos explica la profesora Grandío, que asegura que el personaje de Chandler Bing era quien mejor estaba construido.

"Este personaje es un buen personaje desde el punto de vista de cómo ha sido creado, a partir de un estereotipo, pero se proyectó por encima de sí mismo. Nos ha suscitado sensaciones de pérdida, como que se nos ha ido un amigo más" comenzaba diciendo.

"Este es el doble valor de este personaje, que representa muy bien ese humor. Era el personaje más querido. Hace años pregunté a más de 2.500 fans cuál era su personaje favorito y más de un tercio dijo que era ese". El porqué lo explicaba:

"Representa el humor inteligente, satírico, que nos hacía reír, y al mismo tiempo, consiguió ser tan entrañable. Son muchos episodios y le hemos acompañado en momentos importantes de su vida, nos ha hecho reír muchísimo hasta el final, y lo hemos visto evolucionar y enamorarse, con su amistad con el resto. Esa proyección con el resto es muy emocional con los espectadores, es como si se hubiera ido un amigo" expresaba.





Una relación espectador- personajes que ella analizó en el año 2006 en su tesis doctoral. Y es que es una serie de tanto éxito porque ha servido de refugio a millones de personas. "'Friends' acompañó a los estadounidenses en su momento más duro como país, con el 11-S, y la octava temporada de ese año fue la más vista porque querían refugiarse en ese Nueva York amable, con los amigos de siempre. Tiene una función terapéutica, y muchos lo hemos vivido así" sentenciaba.

"Con Matthew, se va un trocito de mí"

Seguro que, si eres fan de Friends, también has tenido esa sensación de vacío al enterarte de la muerte de Matthew Perry. Porque sí, nunca lo conociste físicamente, ni sabrías más de su vida que lo que él contaba, pero seguía siendo casa y hogar cuando te lo encontrabas en la pequeña pantalla.

Y si eso nos pasa a nosotros, que somos unos obsesos de la serie, imagínate a la persona que ha dado vida, también, de alguna manera a Chandler Bing. Él es José Posada, que ha estado 10 años doblando al personaje mítico de Matthew Perry. Él ha sentido su pérdida, quizá, un poco más que el resto.

"Le cogí mucho cariño, me encantaba su vena cómica. Apareció en mi vida en un momento crucial profesionalmente, porque no había encontrado mi puesto en esta profesión y fue un antes y un después y disfruté mucho doblándole en 'Friends' y en otras películas o series" decía.

Con Matthew Perry, como asegura, "se va un trocito de mí y de mi carrera". Un personaje que llegó a su vida en un momento crucial y que hoy se va para siempre. "El doblaje de la serie lo dirigía Santiago Cortés y me llamó a casa para decirme que me había puesto en el casting para una serie de seis chicos jóvenes que compartían apartamento y tenía pinta de ser muy divertida. Se le puso 'Colegas' en su primera temporada, nos pareció áspera porque 'Friends' se conoce, aunque la verdad no éramos conscientes cuando empezamos el doblaje de la serie de la repercusión que iba a tener".





"Vi a los compañeros de reparto, que éramos grandes amigos, y ver aquello tan divertido y tan buenos los guiones y punzantes, a día de hoy resiste el paso del tiempo, la primera temporada no éramos conscientes, pero a todos nos marcó profesionalmente y es muy triste. Ya tuvimos que despedir a Concha Valero, que doblaba a Mónica, y ahora nos toca despedir a Matthew Perry con todo el dolor del mundo, creo que era el personaje más querido por la audiencia" explicaba.

El personaje más querido por todos

José Posada reconoce que Chandler Bing cambió su vida profesional y, también, personal. Y es que Chandler tenía algo especial para él. "Siempre lo había catalogado como un pobre diablo, aparte de su humor, era un metepatas, era el más torpe de los tres, era con un aspecto de tan buen chico, tan cómico. Es el que llegó más al público" aseguraba.

Sí, se ha sentido mucho su muerte porque, para todos, en realidad era un amigo más.