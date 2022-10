Matthew Perry confiesa los problemas que sufrió por su adicción: "Tenía un 2% de probabilidades de vivir"

Matthew Perry siempre será recordado por su divertido papel de Chandler Bing. No obstante, fuera de pantalla el actor pasó unos años muy complicados por sus adicciones durante el rodaje de 'Friends'. Ahora, el intérprete a escrito un libro autobiográfico en el que hace un repaso de su vida, haciendo hincapié en los problemas que tuvo con el alcohol y las drogas. Este era un problema que todos conocían, ya que él nunca ha tenido reparos en afirmarlo. Sin embargo, no se sabía que estuvo tan mal que llegó a temer por su vida.

Bajo el título de 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', las memorias saldrán a la venta el 1 de noviembre en Estados Unidos. Mientras que en España, saldrá después, concretamente el día 17 del mismo mes y bajo el título 'Amigos, amantes y aquello tan terrible'. No obstante, ya tenemos un adelanto de lo que se podrá leer, dado que Perry ha dado una entrevista a la revista 'People' por ello.

"Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de probabilidades de vivir", confiesa el actor, señalando que en ese momento solo informó a sus allegados de que había tenido que estar tres meses ingresado por una perforación gastrointestinal. Esto sucedió el pasado 2018, cuando tenía 49 años. Ahora, cuatro años después, ha reconocido públicamente que la causa de que su colón estallase fue el uso excesivo de opioides. Como consecuencia, pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital, además de tener que usar una bolsa de colostomía durante nueve meses.









"No sabía cómo parar"



De la misma manera, remontándose a su mejor etapa profesional, Perry ingresó en dos clínicas de desintoxicación para superar la dependencia a los analgésicos, los opiáceos y el alcohol. Es por esto por lo que, tal y como ha dicho en alguna ocasión, no recuerda muchos de los momentos vividos en el rodaje de 'Friends' durante la temporada 3 y 6.

Perry comenzó a formar parte del famoso elenco con tan solo 24 años y, por aquel entonces, su adicción no se había desarrollado tanto: "Podría manejarlo, más o menos. Pero cuando tenía 34 estaba realmente metido en muchos problemas", reconoce tras confirmar que llegó a tomar hasta 55 pastillas de vicodina. "No sabía cómo parar. No podía hacerlo porque la enfermedad y la adicción son progresivas, por lo que empeoran y empeoran según te vas haciendo mayor", cuenta.

Ante esto, el intérprete asegura que quería compartir esta experiencia cuando estuviese seguro de que no iba a volver a recaer. "He tenido que esperar a estar completamente sobrio, y lejos de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción, para escribirlo todo", confiesa tras reconocer que lo que le ha empujado a contar su historia es "estar seguro de que ayudaría a la gente".