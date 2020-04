El plasma de personas curadas como solución al coronavirus

En la jornada en que superamos a Italia en el número de contagiados, debemos fijarnos en el dato positivo de las personas que se curan cada día, hoy la cifra ha ascendido a 30.513.

La comunidad científica se ha volcado para luchar contra el virus, desde diversos ámbitos: andan exprimiendo las horas para buscar la vacuna… u otro tipo de tratamientos.

De hecho, estamos pendientes de un estudio clínico que se está desarrollando en el Hospital Puerta de Hierro. Allí, un equipo de hematólogos y expertos, comprueban la efectividad del plasma sanguíneo de personas ya curadas de coronavirus en enfermos.

Javier Pérez Castells es catedrático de Química Orgánica en la Universidad CEU San Pablo, y nos ha explicado en qué consiste esta investigación. Lo primero que resalta es “que cuando alguien deja una enfermedad viral, su sistema inmune genera unos anticuerpos o inmunoglobulinas en la sangre, que hacen que, si un virus vuelve a atacar, sea reconocido como patógeno y el sistema inmune lo destruya”. Asegura “que estas inmunoglobulinas están durante un tiempo, en el caso del coronavirus no se sabe cuánto tiempo estarán, pero parece que por lo menos uno o dos años”. Según el profesor, “este suero tiene un material muy valioso para curar personas que están enfermas”. ¿Cómo es el proceso?: “Se extrae el suero de la persona que está curada, separando los glóbulos rojos y los blancos, y se transfunde a un paciente enfermo que sea compatible”. De cualquier modo todavía no están claros algunos datos de lo que ocurre posteriormente. Por ejemplo, “puede ser que se estimule el sistema inmunológico del paciente, o que esos anticuerpos empiecen a atacar las células que son infectadas”. Lo que se espera es que, “aunque no se cure, el paciente puede mejorar su estado y el paciente pueda salir adelante”.

En cuanto a la disponibilidad del tratamiento, Castells estima que “será en una semana o diez días cuando se tengan datos que nos puedan permitir ampliarlo a otras personas”.