Pilar García Muñiz, desde la Comarca de Tentudía: "Buscan agua hasta debajo de las piedras"

Este miércoles, en el que toda la Cadena COPE está pendiente de la situación de extrema sequía que afecta a toda España, con los comunicadores distribuidos de norte a sur, en los sitios en los que esa falta de agua es más acuciante, Mediodía COPE se ha trasladado hasta Badajoz. En concreto a la Comarca de Tentudía donde ya llevan tres años sin a penas ver caer lluvia del cielo.

Dice el refranero español que "la necesidad te obliga a hacer virtud" y los 9 pueblos que conforma esta comarca del sur de la provincia de Badajoz en su parte central con hermosos parajes y pueblos con un gran peso histórico como Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín (éste con dos pedanías: Pallares, Santa María de Nava) y Segura de León, han conseguido con el esfuerzo de todos sus habitantes y el sacrificio de ganaderos y agricultores ahorrar agua, pero no es suficiente.

Mercedes Díaz es alcaldesa de Calera de León y Presidenta de la Mancomunidad de Tentudía en la provincia de Badajoz donde viven una situación muy preocupante por la falta de lluvias desde hace varios años, y que se ha vuelto crucial en este 2022.

Una situación similar con esta falta de agua tan acuciante solo lo recuerdan los más viejos del lugar y no todos,“la situación es preocupante, este nivel de agua no lo he visto en mi vida y tengo 42 años. A día de hoy con las explotaciones ganaderas que tenemos, las cabezas de ganado en toda la comarca, y el número de habitantes que somos el consumo es mayor que en otras épocas y la situación es muy preocupante” dice la alcaldesa.

El embalse ha ido bajando poco a poco durante los últimos tres años, pero ahora está muy muy bajo, por ello, desde febrero en Calera de León comenzaron con las restricciones en las explotaciones ganaderas “es una de las medidas que tomamos el pasado mes de diciembre de 2021. Una de esas medidas eran los cortes en el extrarradio de nuestro pueblo y que afecta a las explotaciones ganaderas y a las segundas viviendas que solo se pueden abastecer de agua de 9 a 12 de la mañana. Con ello hemos ahorrado un 13-14 % del consumo en el extrarradio” explica la edil.

De momento el consumo está garantizado, pero ¿qué va a pasar si no llueve pronto? “Estamos buscando agua debajo de las piedras desde el año pasado. Llevamos tres años con una situación similar porque solo ha llovido para mantener el consumo, pero todo el año pasado sin llover y este año también, pues no sabemos qué va a pasar porque dependemos de las lluvias. Buscamos agua debajo de las piedras, hemos puesto en funcionamiento pozos de sondeo que teníamos hechos y otros nuevos que son de particulares y que se pueden usar para el consumo humano y así hemos conseguido salvar la situación”.

Este 2022 es uno de los años más secos de la historia. ¿Qué soluciones veis a corto plazo más allá de esos pozos? “La solución que nos ha dado el Ministerio de Agricultura es un trasvase desde otros embalses de Extremadura, más grandes, que llegaría aquí, si todo va bien, en torno a tres años. Nosotros desde Tentudía siempre hemos pedido otra presa, una nueva presa en otra zona de la comarca que recogería mucha agua, que se inició hace tiempo, porque tener agua da muchas posibilidades porque es vida y da otras opciones de desarrollo económico y en la España vaciada y seca ya tenemos muchos problemas. Pero esa opción la descartan en el Ministerio por temas medioambientales, pero si llega el trasvase será una opción para no volvernos a quedar sin agua y vivir esta situación actual que nos mantiene en vilo”, cuenta en Mediodía COPE la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía en la provincia de Badajoz.

¿Está la población concienciada, los ciudadanos sensibilizados con esta falta de agua? “Aquí en la comarca ahora sí. Hemos hecho campañas de sensibilización y educación y a partir de ahí todos los cortes, toda la situación que se ha dado, creo que los ciudadanos son conscientes de ello. En toda nuestras localidades -nuestra comarca son 9 municipios-, se ha conseguido reducir el consumo a la mitad, es decir que se estaba consumiendo más agua de la que necesitamos”, llama la atención Mercedes Díaz que concluye con una deseo su charla con Pilar García Muñiz "ojalá llueva pronto".