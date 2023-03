El peligro del cambio de color de ojos: "Nada es gratis para la estructura del ojo"

Daniela Requena es una influencer exconcursante de un reality de televisión.Hasta hace unos días tenía unos preciosos ojos marrones. Ahora presume en redes sociales de ojos azules.

No ha cambiado de color de mirada por unas lentillas, es que se ha operado. La periodista comunicó esta noticia en su cuenta de Instagram.

Un cambio que ha generado un enorme revuelo entre su seguidores a raíz del comentario que le hizo una Óptica de profesión que advertía de lo complicado de una operación que podía provocar graves consecuencias como daños en el nervio óptico, desprendimiento de retina o ceguera. A lo que ella respondía que se había informado y había estado en muy buenas manos profesionales para garantizarle un cambio de color de ojos seguro para su salud ocular.

Las explicaciones de Daniela no han convencido a todos y la polémica ha seguido en las redes entre partidarios y detractores de esta operación. Los que se muestran a favor la comparan con aquellas primeras de cirugía estética de aumento de pecho o de labios.Y los que están en contra se alinean con las opiniones de la óptica o de algunos médicos especialistas.

Tal ha sido el revuelo que la Sociedad Española de Oftalmología ha salido al paso desaconsejando este tipo de operaciones ya que todavía no se tienen resultados médicos suficientes para asegurar que son seguros.

En Mediodía COPE, el doctor Julián García Feijóo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid aclaraba que este cambio de color, sobre esta intervención quirúrgica aún "no hay evidencias de las consecuencias adversas. "Hay tres tipos de intervenciones de este tipo (para conseguir cambiar nuestros ojos por estética, digamos), dos están totalmente desaconsejadas, una coloca una especie de disco de silicona delante del iris que tiene consecuencias muy graves; la segunda técnica puede ocasionar entre otros problemas y enfermedades glaucoma y esta tercera técnica que depende si es una operación solo para cambiar el color del ojo y aunque, no siempre hay complicaciones, es una intervención quirúrgica y no se saben los efectos a largo plazo", explica el doctor García Feijóo.

Lo que sí recalcaba el oftalmólogo es que "se hace una alteración en el ojo y puede ser parcialmente reversible, pero no es gratis para la estructura del ojo. Una cosa es operar un ojo enfermo, con un problema patológico, que se hace con criterio médico y otra cosa es un láser destinado a modificar el color del ojo porque va a influir en la exploración del fondo del ojo al cabo de los años", para concluir que este tipo de operaciones "no es algo banal y sin consecuencias".