Pekín contiene la respiración ante la posibilidad de un nuevo confinamiento

En Pekín todos temen que vuelvan a sonar por el estado de semibloqueo en el que se encuentra debido al nuevo brote de coronavirus que ha aparecido en su principal mercado.

Las cifras oficiales muestran que el número de nuevos casos ha repuntado ligeramente y ha llegado a 137 casos… A estos datos se añade que se han cancelado vuelos y que las autoridades chinas están recomendando no salir de la capital.

Todo esto deja a Pekín está hoy en una situación de semibloqueo, en especial porque se ha elevado su estado de alerta sanitaria al nivel 2 de los 4 niveles que hay.

Todos los ojos están puestos en el foco donde se ha detectado el rebrote, que es un mercado de abastos, Xinfadi, en el que se está actuando para cortar la cadena de contagios.

Mediodía COPE ha comprobado cómo se ha tomado la población china este “jarro de agua fría” que supone el nuevo rebrote en conversación con Paloma Sánchez, una madrileña que vive allí desde hace 14 años y que es dueña de una joyería en Pekín.

Para describir el sentimiento que mejor describe cómo se ha tomado la población de Pekín este nuevo rebrote, la madrileña se ha referido al miedo.

“La gente tiene muchísimo miedo porque se ha sufrido mucho, los negocios han sufrido mucho, los trabajos ha sufrido mucho y solo pensar que vamos a volver a eso, imagínate”.

Las autoridades chinas han recomendado no salir de la capital china si no es necesario y no desplazarse a ella sin motivo justificado. Medidas que se vuelven a activar después de haber comenzado una “seminormalidad” desde que acabara el confinamiento.

Paloma Sánchez también ha explicado que desde el Gobierno chino se han indicado que se van a hacer test a toda la población de Pekín, que en total sería unos 20 millones de test aproximadamente.