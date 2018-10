"Parece que a Madrid y Barcelona les separan 6.000 kms, no entendemos la actitud de este Gobierno"

Juan José Torrente asegura que los compañeros que este lunes, aniversario del 1-O fueron asediados en el Parlament "no estaban preparados. En un día tan especial como ayer se debería haber convocado a todo el orden público posible, eso es lo habitual para poder haber afrontado lo ocurrido con garantía". Añade que "si hubieran tenido fuerzas suficientes los violentos no habrían llegado hasta las puertas del Parlament, los compañeros no habrían tenido que recular, es incongruente que se les ceda un espacio para que después al recuperar ese espacio se produzca la carga y los compañeros tuvieron que ser apoyados por todas las patrullas activas que tuvieron que bajar a ayudar al Parlament. Bastante bien lo hicieron y gracias a Dios solo tenemos 32 heridos de los que esperamos su pronta recuperación".

¿Qué sienten los Mossos cuando oyen a Torra arengar a los CDR a la movilización? "Es indignante, es una falta de respeto hacia este colectivo y es una irresponsabilidad muy grave la que ha tenido este señor porque la violencia siempre se tiene que condenar venga de donde venga, sí o sí, y se tiene que estar del lado de los que defendemos la ley y el ordenamiento jurídico. A causa de esta irresponsabilidad desde el sindicato CSIF hemos pedido su dimisión y la de toda la cúpula de Interior porque han demostrado su incapacidad para gestionar esto. Tenemos muy claro lo que queremos y tenemos muy clara la defensa de los intereses sociolaborales de los compañeros, la defensa de su integridad física y del ordenamiento jurídico", afirma el Secretario General del Sindicato CSIF- Mossos

Ante las declaraciones del ministro del Interior, Grande-Marlaska ha reconocido que "no fue el mejor día ni un día en el que nos podamos sentir satisfechos de nada", si bien ha rechazado que los incidentes registrados en Barcelona puedan significar "una escalada" de la violencia, Torrente asegura que el Ejecutivo de Sánchez está fuera de la realidad, "solo hay que ver las noticias, los 600 kilómetros que separan Barcelona de Madrid parecen 6000 kilómetros. No puedo entender a la actitud de este Gobierno ante un problema tan grave".