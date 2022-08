Pablo Blanco: "Que exista el infierno es un profundo respeto a nuestra libertad"

Según el barómetro del CIS, un 60% de la población española se declara abiertamente católica. Pero, tanto si se profesa esta fe como si no, es inavitable que, a lo largo de nuestra vida, todos nos hayamos hecho las siguientes cuestiones alguna vez: ¿existió Jesús realmente?,¿cómo son el cielo y el infierno?, ¿ciencia y fe son compatibles? A todas estas y otras preguntas da respuesta el libro'El cristianismo en 13 palabras'. Un título con un formato sencillo de preguntas y respuestas, muy recomendable para los para todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre todos estos asuntos.

Su autor es Pablo Blanco, sacerdote, filólogo y profesor de Teología Dogmática de la Universidad de Navarra, que ha estado con Ángel Correas en 'Mediodía COPE' explicando detalles de su obra, como lo que es y el modo en que tenemos que leer la Biblia: "No es otra que una serie de libros que vienen a decirnos una sola palabra: Jesús, que a su vez nos viene a decir Padre y juntos nos revelan al Espíritu Santo. La Iglesia nos pide que la leamos en sintonía con ella, que no hagamos una interpretación literal". O también la incoerencia que supone creer en Jesús, pero en la Biblia o la Iglesia: "Creer a Jesús y no creer en su palabra es como tener un amigo y no creer en lo que dice. Y con la Iglesia, al ser una prolongación de la acción de Jesús en el mundo, pasa algo parecido".

Aunque quizás uno de los temas que más puede interesar a la gente del libro es el de la existencia y la naturaleza del infierno. Sobre lo primero, Pablo Blanco no tiene dudas: "Aparece 73 veces mencionado por Jesús en los Evangelios, por lo que es una certeza que existe". Así que la verdadera pregunta es qué es. La respuesta puede dejar boquiabierto a más de uno: "Aunque parezca una paradoja, una paradoja, es un profundo respeto a nuestra libertad". Dios podría obligarnos a salvarnos, sin embargo quiere que aceptemos la salvación libremente. Todo depende de lo que escojamos, no es que Dios nos castigue al infierno".