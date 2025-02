Es ordenado sacerdote en Murcia con solo 24 años y toma una decisión que ha dado mucho que hablar en su familia: “Estamos en un momento particular”

¿La vocación nace o se hace a medida que crecemos? Esta es el pregunta que en 'Mediodía COPE' nos hemos hecho tras conocer el testimonio de Gonzalo Portillo, un joven murciano, de tan solo 24 años de edad, que se ha convertido en el sacerdote más joven de España. Si buscamos la palabra en la RAE, podemos encontrar que se trata la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión y el de Gonzalo ha sido un casi excepcional: el Derecho Canónico establece que la edad mínima para la ordenación es de 25 años, pero gracias a la dispensa de un año concedida por el obispo de su diócesis, la de Cartagena, Gonzalo se ordenó el pasado 2 de febrero en la parroquia de San Lorenzo, Murcia y ya ha dado comienzo su labor pastoral.

"Ahora mismo, en mi familia, estamos en un momento particular, no solo por mi ordenación, sino también porque mis abuelos pues están muy mayorcitos. Ayer fue mi primer día, como sacerdote y aproveché para ir a darles la unción de los enfermos a mis dos abuelos, fue un momento precioso", contaba Gonzalo ante los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

la abuela mercedes transmitió a gonzalo su pasión por las sagradas escrituras y el antiguo testamento

Además, tal y como hemos podido saber, su abuela materna, Mercedes, ha sido una de las personas que más ha influido en la forma que tiene Gonzalo de vivir la fe: "Me influyó mucho en cuanto al amor a la Sagrada Escritura. Ahí yo creo, y siempre lo digo, fue donde donde yo empecé a notar el tema de la vocación. Ella me lo contaba como los cuentos que se cuentan a los niños. Me hablaba de las historias del Antiguo Testamento, de la vocación de los profetas, de Moisés, del rey David, del rey Saúl, del profeta Samuel. Y, claro, yo pensaba que, de alguna manera, a lo mejor el Señor a mí también me estaba llamando", añadía el que ya se ha convertido en el sacerdote más joven de España, Gonzalo Portillo.

Hay una anécdota en la vida de Gonzalo, con tan solo siete años, que quedó para siempre grabado en el corazón de este joven murciano y que marcaría los pasos de un camino que le han llevado a entregar su vida a Jesús y a la Iglesia: "Me preguntaron que quería ser de mayor. La mayoría de mis compañeros que a día de hoy me lo recuerdan, dijeron, futbolistas, políticos, astronautas. Estoy seguro que mi respuesta también era un designio de Dios y dije que yo quería ser sacerdote", apuntaba Gonzalo.

El mensaje de Gonzalo a los jóvenes para descubrir su vocación

Estamos a puertas de que comience el Congreso de Vocaciones que organiza la Conferencia Episcopal Española, este fin de semana del 7 al 9 de febrero, y con un lema muy llamativo, '¿Para quién soy?' y es por ello, que le hemos preguntado a Gonzalo cuál es el mensaje que mandaría a todos los jóvenes, que, al igual que él, sienten la llamada, pero que no se atreven a dar el paso.

"Que se fíen del Señor, porque uno de los miedos que nos puede entrar es el hecho de que a lo mejor no vas a ser feliz. Y, a pesar de que hay dificultades, porque no se trata de vender la vocación como un un valle de rosas, tiene sus dificultades, como cualquier vocación. Entonces, si es tu vocación y por lo tanto a lo que el Señor te llama, el Señor va a estar contigo siempre, y te va a hacer feliz en cada uno de tus momentos de tu vida", concluía Gonzalo Portillo.