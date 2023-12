La ONG Cesal no se olvida de Ucrania: "Necesitan mucha ayuda psicológica"

Maxim es ucraniano y vivía muy cerca de la frontera con Rusia. Cuando comenzó la invasión su vida y la de su familia cambió por completo. Durante la primera semana de conflicto su casa quedó totalmente destruida. Pudieron salvar su vida pero no les quedó más remedio que huir al Oeste del país.

Maxim nos cuenta que durante los primeros meses de guerra, no paraban de recibir ayuda de todo tipo pero que ahora esa colaboración se va apagando. El próximo mes de febrero hará dos años desde que comenzara esta invasión de Ucrania. Durante todo este tiempo lo que no ha parado ha sido la ayuda de una ONG española llamadaCesal. Allí en Ucrania están presentes en Kiev y en Odesa. Sobre todo están ayudando a niños y a jóvenes. Les proporcionan comida a diario y apoyo en sus estudios. Olek otro joven ucraniano al que ayuda la ONG Cesal, nos explica que siguen ayudándole a cubrir sus necesidades más básicas: “Los vales de comida que nos proporcionaron nos sirvieron para obtener productos de primera necesidad que no podíamos comprar. Pudimos comprar lo que necesitábamos: productos básicos como leche o mantequilla”.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron los primeros meses de guerra ucranianos, como Maxim o como Olek, fue la falta de suministro eléctrico: “Los apagones, los cortes de electricidad comenzaron y gracias al apoyo de Cesal pudimos atender a los afectados. Ahora mismo se sigue viviendo una situación compleja y lo que más estamos prestando es ese apoyo psicológico que tanto hace falta”.

Tatiana nos explica que ahora en Ucrania lo que más se necesita es ayuda psicológica. Asegura que muchos niños tienen traumas y requieren de terapia a diario. Además sigue habiendo muchas mujeres solas que en muchos casos no saben si sus maridos que están luchando en el frente siguen con vida: “Nuestro proyecto en colaboración con la ONG Cesal comenzó en otoño hay muchos niños que provienen de regiones que continúan todavía en conflicto. Gracias a la asistencia y a la ayuda que nos han dado hemos podido llevar a cabo nuestro trabajo. Sobre todo dar soporte psicológico y ofrecer actividades de ocio a niños afectados por el conflicto”.

La ONG Cesal sigue ayudando en Ucrania pero también lo hace en más de 1.000 proyectos en 30 países de todo el mundo. Ahora ellos realizan la campaña más importante del año. Animan a personas de provincias de toda España a organizar actividades solidarias deportivas, gastronómicas o de ocio. Gracias a ellas consiguen recaudar fondos y además los voluntarios dan a conocer el trabajo de Cesal.

Marco Scattoni es el responsable de los proyectos de CESAL en Ucrania. Allí viaja prácticamente todos los meses para coordinar la ayuda que prestan. Hoy nos atiende en Mediodía COPE.